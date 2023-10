Union Berlin schlägt sich selbst: Knoche-Eigentor und Khedira-Rot sorgen für zehnte Pleite

Berlin/Bremen - Zehnte Pflichtspiel-Pleite in Folge: Union Berlin verliert am 9. Bundesliga-Spieltag mit 0:2 (0:1) das Krisen-Duell gegen Werder Bremen und schießt sich selbst noch tiefer in die Krise.

Rani Khedira ist nach einem groben Foulspiel in der 60. Minute vom Platz gestellt worden. © DPA

Denn die Eisernen haben sich diese Niederlage in erster Linie selbst zuzuschreiben. Ausgerechnet Abwehrchef Robin Koche verlängerte eine scharfe Freistoßflanke von Marvin Ducksch per Kopf in die eigenen Maschen - 1:0 (38. Minute.)! Die Pechsträhne der Köpenicker wollte einfach nicht abreißen. Es war Knoches erstes Eigentor im Trikot der Berliner.

Nach 60 Zeigerumdrehungen kam es dann so richtig knüppeldick für den Hauptstadtklub, der sich in Person von Rani Khedira selbst dezimierte. Der Mittelfeld-Abräumer zog im Zweikampf mit Romano Schmid voll durch und erwischte den Österreicher mit offener Sohle an der Brust. Schiedsrichter Tobias Stieler zückte - ohne zu zögern - die Rote Karte!

Die Gäste begannen im ausverkauften Weserstadion erstmals mit Knoche und Leonardo Bonucci Seite an Seite in der Abwehr und hatten auch die erste Torchance durch Kapitän Christopher Trimmel (1.). Anschließend übernahmen jedoch die Hausherren die Initiative und kamen durch Leonardo Bittencourt zu ihrem ersten gefährlichen Abschluss (17.).

Beiden Mannschaften war das mangelnde Selbstvertrauen anzumerken. In erster Linie ging es den Kontrahenten darum, Fehler und natürlich vor allem Gegentore zu vermeiden.