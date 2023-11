Union Berlin sorgt für Novum: Sie ist die erste Frau auf der Trainerbank

Marie-Louise Eta (32) sitzt ab sofort mit Marco Grote (51) auf der Trainerbank der Eisernen. © Imago/Matthias Koch

Was sich nach 14 Spielen in Serie ohne Sieg schon ein wenig angekündigt hatte, wurde am Mittwochmorgen offiziell: Urs Fischer ist nicht mehr Trainer der Berliner.

Interimsweise wird U19-Trainer Marco Grote die Eisernen in den nächsten Wochen betreuen. An seiner Seite sitzt Marie-Louise Eta. Die gebürtige Dresdnerin wird die erste Co-Trainerin in der Geschichte der Bundesliga.

Die ehemalige deutsche U-Nationalspielerin betreute bislang, ebenfalls als Assistentin, gemeinsam mit Grote die U19 der Berliner.

Eta soll die Profis der Eisernen mit ihrer Erfahrung unterstützen: Die 32-Jährige spielte in ihrer Karriere unter anderem für den Hamburger SV, den SSV Turbine Potsdam und den SV Werder Bremen. An der Weser beendete sie mit bereits 26 Jahren ihre Karriere.

Seitdem ist Eta als Trainerin im Jugendbereich tätig. Die aktuelle Spielzeit der U19 von Union Berlin kann sich mehr als sehen lassen. Mit 24 Punkten nach elf Spielen rangieren die Eisernen auf Platz drei der Tabelle.