Union-Star Bonucci könnte teuerster Abwehrspieler aller Zeiten sein

Leonardo Bonucci (36) hat sich 2016 gemeinsam mit seinem Herzens-Klub Juventus Turin gegen einen Wechsel zu Manchester City entschieden. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Und er wäre eben auch der bis dato teuerste Abwehrspieler aller Zeiten, denn seit 2016 wurde für keinen Abwehrspieler mehr als die kolportierten 100 Millionen Pfund aufgerufen.



Diesen Titel trägt aktuell und noch ziemlich frisch der Kroate Josko Gvardiol (21), der im vergangenen Sommer von RB Leipzig für 90 Millionen Euro in den blauen Teil von Manchester wechselte.

Auch Rang zwei geht in die englische Arbeiterstadt und wird mit 87 Millionen Euro von Manchester Uniteds Harry Maguire (30) gehalten. Den dritten Platz belegt derweil ein guter alter Bekannter von Bonucci.

Matthijs de Ligt (24) heuerte im Sommer 2019 für 85,5 Millionen Euro bei der Alten Dame an und lernte dort von der Abwehr-Legende wohl noch den einen oder anderen Kniff. Mittlerweile kickt der Holländer für den FC Bayern.

Für Leonardo Bonucci gilt es indes, sich entweder bei den Eisernen doch noch fest zu etablieren oder, was aktuell wohl eher der Fall sein dürfte, einen neuen Arbeitgeber in seiner Heimat zu finden, denn der Italiener macht sich auch im fortgeschrittenen Alter noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland.