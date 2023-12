Union Berlin stellt Aissa Laidouni für Afrika-Cup ab

Berlin - Union Berlin wird in den kommenden Wochen auf Aissa Laidouni (27) verzichten müssen. Der Mittelfeldspieler startet mit Tunesien beim Afrika-Cup.

Aissa Laidouni (27) steht im Kader von Tunesien für den Afrika-Cup. © Andreas Gora/dpa

Wie der tunesische Fußballverband mitteilte, wird der 27-Jährige beim Afrika-Cup für sein Land starten.

Somit fehlt Laidouni den Berlinern zum Jahresbeginn. Anders als bei den Eisernen ist der zentrale Mittelfeldspieler im Team der Tunesier unumstrittener Stammspieler.

In der Vorrunde treffen die Nordafrikaner beim Turnier in der Elfenbeinküste auf Namibia, Mali und Südafrika. Somit fehlt Laidouni Union in den Partien gegen den FC Bayern, SC Freiburg und Mainz 05.

Neben Laidouni darf sich auch David Fofana Hoffnung auf eine Teilnahme am Afrika-Cup machen. Der 20-Jährige steht im erweiterten Kader von Gastgeber Elfenbeinküste.