Union Berlin stellt neue Trikots vor: Eine Hommage an die Alte Försterei

Am Freitag hat Union Berlin seine neuen Heim- und Auswärtstrikots vorgestellt, die eine Hommage an das Stadion an der Alten Försterei darstellen.

Von Thorsten Meiritz

Das dritte Trikot von Union Berlin ist in einem satten Grün gehalten, während die Heim - und Auswärtsjerseys im klassischen Rot und Weiß erstrahlen. © Matthias Koch/dpa Am Donnerstag präsentierten die Eisernen mit JD ihren neuen Ärmelsponsor und gewährten den Fans dabei gleich noch einen kleinen Ausblick auf das neue Auswärtstrikot. Das kreisrunde Logo des Sporthändlers prangte nämlich nicht am Ärmel des bereits bekannten grünen Ausweichtrikots, sondern an einem überwiegend weißen Dress. Am Freitag hat der Verein dann die neuen Heim- und Auswärtstrikots gleich im Doppelpack vorgestellt – TAG24 hat sie für Euch genau unter die Lupe genommen. 1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: Die kleine Fluchtwelle Nach dem gestreiften Auftritt im Vorjahr treten die Köpenicker auf heimischem Rasen in der neuen Saison wieder ganz in Rot an. Dazu Tragen die Kicker weiße Hosen und rote Stutzen. Adidas-Logo und -Streifen sowie der neue Hauptsponsor Paramount+ und Ärmelsponsor JD sind allesamt in Weiß gehalten. Das Union-Wappen kommt in den typischen Farben daher. Der Kragen kann mit einem Knopf verschlossen werden.

Markante Wellenbrecher der Alten Försterei prägen die neuen Trikots von Union Berlin