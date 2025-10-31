Union Berlin sucht neuen Co-Trainer für Steffen Baumgart

Berlin - Gibt's den nächsten Trainerabgang bei Union Berlin ? Die Eisernen sind zurzeit auf der Suche nach einem neuen Assistenten für Steffen Baumgart (53). Der Job ist aber nicht von Dauer.

Union Berlin sucht "Unterstützung" für das Trainerteam um Steffen Baumgart (53, 3.v.r.). © Andreas Gora/dpa

Keine Sorge Union-Fans, Ihr könnt aufatmen: Weder Danilo de Souza (41) noch Kevin McKenna (45) oder Sebastian Bönig (44) haben bei den Berlinern das Handtuch geworfen.

Hinter der Aktion steckt vielmehr eine Marketing-Kampagne. Gemeinsam mit REWE verlost der Verein nämlich ein ganz besonderes Erlebnis - einmal Co-Trainer an der Seite von Baumgart sein.

Allerdings richtet sich dieses Gewinnspiel nicht an jedermann, sondern explizit an Vereinstrainerinnen und -trainer im Amateurfußball.

Daher müssen im Teilnahmeformular nicht nur die üblichen persönlichen Daten angegeben werden, sondern auch der Verein, für den man tätig ist.

Obendrein müssen die Teilnehmer ein kurzes Motivationsschreiben einreichen - dafür stehen allerdings nur bis zu 100 Zeichen zur Verfügung.