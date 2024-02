Schiri geht TSG-Knipser auf den Leim: Union Berlin trotzt Witz-Rot bei Sieg in Hoffenheim!

Sinsheim - Wechselbad der Gefühle für Union Berlin ! Eine äußerst umstrittene Rote Karte gegen Kevin Volland ließ die Überzahl der Eisernen bei der TSG Hoffenheim zu einem sehr kurzen Vergnügen werden. Am Ende lachten die Köpenicker aber trotzdem über einen knappen 1:0-Auswärtserfolg.

Kevin Volland (l.) und Stanley Nsoki (M.) sahen für ein Wortgefecht beide Gelb, später flog das Duo kurz nacheinander vom Platz. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Was sich Schiedsrichter Robert Hartmann bei dieser Entscheidung gedacht hat, wird er nur selbst wissen.

Dabei bewies der Unparteiische in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zunächst sein gutes Urteilsvermögen, als er TSG-Verteidiger Stanley Nsoki infolge eines groben Einsteigens mit dem Arm gegen Volland die Gelb-Rote Karte zeigte (45.+3).

Momente später ließ er sich aber von den Emotionen anstecken - und ging Andrej Kramaric auf den Leim. Der stellte sich im Zweikampf mit dem FCU-Stürmer zwar geschickt an und zog den Freistoß, der erneute Griff in die Tasche war allerdings vollkommen überzogen.

Das wusste offenbar auch der kroatische Knipser, als er Volland nach dessen Ampelkarte (45.+6) zum Abschied zuzwinkerte.

Ohnehin glich das Gastspiel der Unioner in Sinsheim einer Achterbahnfahrt. Keine 120 Sekunden rollte in der PreZero Arena der Ball, als Ihlas Bebou von Anton Stach bedient wurde, nur am glänzend parierenden FCU-Keeper Frederik Rönnow scheiterte und die Kugel im zweiten Versuch gegen den linken Pfosten donnerte.

Ins Getümmel der Monster-Chance warf sich dabei auch Rani Khedira - und zahlte einen hohen Preis. Nach der Szene musste der Spielführer der Köpenicker am rechten Bein behandelt werden.