Union Berlin verleiht Paul Jaeckel an Zweitligisten: Was wird aus Doekhi?

Paul Jaeckel (26) soll bei Eintracht Braunschweig regelmäßig Spielzeit sammeln, die er bei Union Berlin zurzeit nicht bekommt.

Der 26-Jährige werde sich den Niedersachsen bis Ende der laufenden Spielzeit anschließen, teilten die Köpenicker mit.

"Diese Leihe gibt ihm die Möglichkeit, regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln und sich nochmals weiterzuentwickeln", wurde Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, Horst Heldt (54), in der Mitteilung zitiert.

In Braunschweig soll Jaeckel dabei helfen, die Abwehr zu stabilisieren, die in drei Ligaspielen schon 13 Tore kassiert hat. "Wir sind nicht gut in die Saison gestartet, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam das Saisonziel Klassenerhalt erreichen werden", sagte der 26-Jährige der Mitteilung der Eintracht zufolge.

Der Innenverteidiger hatte seinen Vertrag beim Bundesligisten Union erst im Frühjahr verlängert und gehörte zum Mannschaftsrat.