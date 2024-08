Ruf aus der Heimat: Kehrt Union Berlins Abwehrass zurück?

Berlin - Der Deadline Day rückt unaufhaltsam näher und auch bei Union Berlin hat die heiße Phase auf dem Transfermarkt noch einmal so richtig begonnen.

Wie De Telegraaf berichtet, soll nämlich die PSV Eindhoven Unions Abwehrass als Neuzugang in Betracht ziehen. Allerdings gilt er bei den Niederländern offenbar nur als Alternative für Ko Itakura (27) von Borussia Mönchengladbach .

Aber auch auf der Abgangsseite könnte sich noch etwas tun, denn nachdem es längere Zeit ruhig um Danilho Doekhi (26) gewesen ist, scheint jetzt noch einmal Bewegung in dessen Zukunft an der Alten Försterei zu kommen.

Die Eisernen sind nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Knipser. Neben Kaiserslauterns Ragnar Ache (26) , der weiterhin als Wunschspieler gilt, sollen die Berliner jetzt auch Interesse an Stuttgarts Woo-yeong Jeong (24) signalisiert haben.

Danilho Doekhi (26) ist nicht nur wegen seines starken Kopfballspiels eine wichtige Säule in Union Berlins Abwehr. © Torsten Silz/dpa

Und hier kommt nun Doekhi ins Spiel, denn sollte Eindhoven nicht bereit sein, das Angebot noch einmal nachzubessern, könnten sich deren Bemühungen auf den Innenverteidiger der Berliner fokussieren.

PSV-Sportdirektor Earnie Stewart (55) soll den 26-Jährigen am vergangenen Samstag in Mainz jedenfalls genau unter die Lupe genommen haben. Neben einer Rückkehr in seine Heimat können die Holländer ihn als amtierender Meister auch mit der Champions League locken.

Und sollte sich der Abwehrmann für einen Abgang entscheiden, ist Union auch in keiner guten Verhandlungsposition, denn sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Wenn also noch einmal die Kasse ordentlich klingeln soll, wäre ein Verkauf bis zum kommenden Freitag wohl unumgänglich.

Und nicht nur der PSV wird Interesse an Danilho Doekhi nachgesagt, sondern auch Lazio Rom und der VfB Stuttgart sollen nach Angaben der niederländischen Tageszeitung ihre Fühler nach Unions aktuell wertvollstem Spieler ausgestreckt haben.