Union Berlin verschiebt Darmstadt-PK nach Bjelica-Eklat

Berlin - Die ursprünglich geplant Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Darmstadt 98 wurde von Union Berlin kurzfristig abgesagt.

Union-Trainer Nenad Bjelica (52) muss die nächsten drei Spiele auf der Tribüne zusehen. © Sven Hoppe/dpa

Wie angespannt die Stimmung aktuell bei Union Berlin ist, zeigt diese Maßnahme der Köpenicker.

Nach dem Eklat um Nenad Bjelica (52) gegen den FC Bayern und der damit verbundenen Drei-Spiele-Sperre gegen den Kroaten, muss sich der Verein aus Ost-Berlin erst einmal neu sortieren.

Wer im so wichtigen Heimspiel am Sonntag gegen die Lilien aus Darmstadt an der Seitenlinie sitzen wird, steht noch nicht fest.

Um all die neuen Umstände erst einmal intern zu klären, wurde die eigentlich für den heutigen Freitag geplante Pressekonferenz auf den morgigen Samstag um 13 Uhr verlegt. "Wir wollen uns erst einmal intern beraten, wie wir uns am Sonntag aufstellen", teilte Union Berlin mit.

Die Unioner teilten noch nicht, wer an der Spieltagspressekonferenz teilnehmen wird. Laut Statuten der DFL dürfen die Vereine Spieler, Trainer oder Verantwortliche abstellen.