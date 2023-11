08.11.2023 14:11 1.438 Vor Champions-League-Kracher: Union-Fans nach Randale in Neapel festgenommen

Am Vorabend der für Union Berlin so wichtigen Champions-League-Partie beim SSC Neapel ist es in der Metropole am Vesuv wieder zu Ausschreitungen gekommen.

Von Thorben Gotthardt

Titelfoto: Andreas Gora/dpa