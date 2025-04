Union Berlin vor Klassenerhalt: Kiel-Pleite brachte die Wende

Der nächste Streich: Union Berlin feiert nach dem 0:0 in Leverkusen den so gut wie sicheren Klassenerhalt. © Bernd Thissen/dpa

Sechs Wochen bzw. fünf Spiele später steht die Rettung kurz bevor. Starke elf von 15 möglichen Zählern sammelten die Eisernen. Mit dem Abstiegskampf hat Union nichts mehr zu tun. Schon im Heimspiel gegen Stuttgart kann auch rechnerisch der Klassenerhalt klargemacht werden.

Das sah nach dem 24. Spieltag noch ganz anders aus. Nach der Last-Minute-Rettung drohte der Total-Absturz. Union hatte gerade das Heimspiel gegen das damalige Schlusslicht Kiel mit 0:1 in den Sand gesetzt. Der Abstand zum Relegationsrang 16 betrug nur noch sechs Punkte.

Und das auch noch mit den Hammer-Wochen vor der Brust. Die Köpenicker aber fingen plötzlich gegen Frankfurt, Bayern, Freiburg, Wolfsburg und Leverkusen eine Ungeschlagen-Serie an.

Wenn man es so sehen will, war die Heimpleite gegen Kiel das Beste, was Union passieren konnte. Bis Anfang März lag Steffen Baumgarts (53) Punkteschnitt noch bei 0,78. Seitdem sind die Eisernen aber mal so richtig ins Rollen gekommen. Seit fünf Spielen sind sie mittlerweile ungeschlagen.