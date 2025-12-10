Leite in die Türkei? Dieser Stürmer wird kein Unioner
Berlin - Beim 1:3 in Wolfsburg saß Diogo Leite (26) nur auf der Bank. Man könnte es auch als Probe für den Ernstfall deuten, denn lange wird der Portugiese wohl nicht mehr das Trikot von Union Berlin tragen.
Schon im Sommer war er das beherrschende Thema in Köpenick: Geht er oder bleibt er? Er blieb, nicht aber, um zu bleiben. An seinen Wechselabsichten hat sich nichts verändert.
Wenn am 1. Juni das Transferfenster öffnet, könnte der Innenverteidiger einen neuen Verein gefunden haben: Wie der Kicker und auch weitere Medien berichten, hat Fenerbahce Istanbul Interesse angemeldet.
Angeblich soll er der absolute Wunschspieler von Trainer Domenico Tedesco (40) sein.
Für Union ist es die letzte Möglichkeit, noch Ablöse zu generieren, will man ihn nicht am Ende der Saison ablösefrei verlieren. Aber bietet der Türkei-Klub auch genug? Im Sommer zeigte vor allem Florenz starkes Interesse, einig wurde man sich aber nicht.
Younes Ebnoutalib bleibt bis Sommer in Elversberg
Einen Ersatz scheint man bereits gefunden zu haben - ebenfalls in Istanbul. So soll Union an Ex-Bundesliga-Star Felix Uduokhai (28) interessiert sein - falls Leite geht. Und danach sieht es wieder einmal aus.
Dass die erhoffte Verstärkung im Angriff ein Zweitliga-Überflieger sein wird, ist zumindest in der Rückrunde ausgeschlossen. Top-Torjäger Younes Ebnoutalib (22), der auch mit Union in Verbindung gebracht wurde, hat einen Winter-Wechsel ausgeschlossen. Der 22-Jährige bleibt mindestens bis Sommer in Elversberg. "Es gibt aktuell keinen besseren Verein für mich", erklärte der Torjäger der "Saarbrücker Zeitung".
Titelfoto: ODD ANDERSEN / AFP