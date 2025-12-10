Leite in die Türkei? Dieser Stürmer wird kein Unioner

Berlin - Beim 1:3 in Wolfsburg saß Diogo Leite (26) nur auf der Bank. Man könnte es auch als Probe für den Ernstfall deuten, denn lange wird der Portugiese wohl nicht mehr das Trikot von Union Berlin tragen.

Diogo Leite (26) wurde zu Beginn der Saison durch das Wechseltheater zunächst nicht berücksichtigt, ist seit Monaten aber wieder Stammspieler. © ODD ANDERSEN / AFP

Schon im Sommer war er das beherrschende Thema in Köpenick: Geht er oder bleibt er? Er blieb, nicht aber, um zu bleiben. An seinen Wechselabsichten hat sich nichts verändert.

Wenn am 1. Juni das Transferfenster öffnet, könnte der Innenverteidiger einen neuen Verein gefunden haben: Wie der Kicker und auch weitere Medien berichten, hat Fenerbahce Istanbul Interesse angemeldet.

Angeblich soll er der absolute Wunschspieler von Trainer Domenico Tedesco (40) sein.

Für Union ist es die letzte Möglichkeit, noch Ablöse zu generieren, will man ihn nicht am Ende der Saison ablösefrei verlieren. Aber bietet der Türkei-Klub auch genug? Im Sommer zeigte vor allem Florenz starkes Interesse, einig wurde man sich aber nicht.