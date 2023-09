03.09.2023 09:01 Union Berlin will doppelte Siegesserie gegen RB Leipzig ausbauen! Debüt für Bonucci?

Am Sonntag empfängt Union Berlin am 3. Bundesliga-Spieltag mit RB Leipzig einen der (verhassten) Lieblingsgegner zum Top-Spiel in der Alten Försterei.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) empfängt Union Berlin am 3. Bundesliga-Spieltag mit RB Leipzig einen der (verhassten) Lieblingsgegner zum Top-Spiel in der Alten Försterei. Union Berlin will am Sonntag zum sechsten Mal in Folge über einen Sieg gegen RB Leipzig jubeln. © Robert Michael/dpa Das wirtschaftliche Konstrukt des von vielen Fans abfällig als "Brauseklub" bezeichneten Vereins mag in Köpenick zwar nicht gut ankommen, nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch gerade aus diesem Grund, haben sich die Eisernen zu einem echten Schreckgespenst für die Roten Bullen im deutschen Fußballoberhaus entwickelt. Denn die Hausherren konnten die vergangenen fünf Begegnungen allesamt gegen den Kontrahenten aus der Messestadt jeweils mit 2:1 für sich entscheiden. Damit fällt auch die Gesamtbilanz positiv für Union aus, denn den Erfolgen stehen lediglich drei Niederlagen gegenüber. Und bekanntermaßen ist der FCU besonders auf heimischem Geläuf eine echte Macht und saisonübergreifend seit nunmehr 24 Partien unbesiegt. Diese Serie gilt es gegen Leipzig ebenfalls fortzusetzen. 1. FC Union Berlin Union Berlin kurz vor Transfer-Hammer: Bonucci zum Medizincheck erwartet Aber Achtung: Ausgerechnet RB-Coach Marco Rose (46) hat der Fischer-Truppe die vorerst letzte Heim-Schlappe zugefügt, gewann mit seinem damaligen Klub Borussia Dortmund mit 3:0 in der Alten Försterei, die am Sonntag natürlich wieder restlos ausverkauft sein wird. Feiert Leonardo Bonucci sein Debüt für Union Berlin gegen RB Leipzig sogar in der Startelf? Leonardo Bonucci (36, M.) ist am Deadline Day zu Union Berlin gewechselt und könnte am Sonntag seine Premiere in der Alten Försterei feiern. © Matthias Koch/dpa Und auch wenn der amtierende DFB-Pokalsieger im Sommer den Abgang einiger Leistungsträger zu verkraften hatte - Dominik Szoboszlai (22), Christopher Nkunku (25) und Josko Gvardiol (21) zog es allesamt in die Premier League - warnte Urs Fischer (57) vor dem Gegner. "Für mich gehört Leipzig zu den Top-Vier-Teams der Liga. Ihre Stärken liegen unter anderem im Gegenpressing und im schnellen Umschaltspiel nach Balleroberungen", analysierte der Union-Coach den Konkurrenten im Vorfeld der Begegnung. Außerdem wies er auf die individuelle Qualität der Bullen hin. Trotz aller Störgeräusche mit Champions-League-Auslosung und Deadline Day samt Transfer-Hammer um Leonardo Bonucci (36) gilt es für seine Truppe, die Tabellenführung zu verteidigen. "Es waren unruhige, stressige Tage", die auch Spaß gemacht hätten, aber "das Kerngeschäft ist Leipzig", betonte der 57-Jährige. 1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: 1. FC Union – läuft! "Am Schluss gilt es, mit solchen Situationen klarzukommen!" Dabei kann womöglich der italienische Neuzugang mit seiner Erfahrung helfen. Bonucci ist zwar erst seit Freitag bei der Mannschaft, könnte aufgrund des Jochbeinbruchs von Danilho Doekhi (25) aber sogar gleich in der Startelf der Berliner stehen. "Er ist ein knallharter Verteidiger mit einer Wahnsinnserfahrung. Man hat es irgendwie gespürt, seine Vita, seine Aura auf dem Feld. Er hat eine Wahnsinnsmentalität", schwärmte Fischer schon nach der ersten Trainingseinheit mit dem Europameister von 2021. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 3 11:3 9 2 FC Bayern München 3 9:2 9 3 VfB Stuttgart 3 11:5 6 4 1. FC Union Berlin 2 8:2 6 5 TSG 1899 Hoffenheim 3 7:5 6 6 VfL Wolfsburg 3 5:4 6 7 SC Freiburg 3 3:6 6 8 Borussia Dortmund 3 4:3 5 9 Eintracht Frankfurt 2 2:1 4 10 RB Leipzig 2 7:4 3 11 SV Werder Bremen 3 4:5 3 12 FC Augsburg 3 7:9 2 13 VfL Bochum 1848 3 3:8 2 14 1. FC Heidenheim 1846 3 4:7 1 15 Borussia Mönchengladbach 3 5:9 1 16 1. FSV Mainz 05 3 2:9 1 17 1. FC Köln 2 1:3 0 18 SV Darmstadt 98 3 2:10 0 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

