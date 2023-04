Union Berlin will in Frankfurt zurück ins Pokal-Halbfinale

Union Berlin will gegen Eintracht Frankfurt in die Vorschlussrunde des DFB-Pokals einziehen und den Traum vom Finale in der eigenen Stadt am Leben erhalten.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Union Berlin will den Traum vom Finale in der eigenen Stadt am Leben erhalten und gegen Eintracht Frankfurt erneut in die Vorschlussrunde des DFB-Pokals einziehen.

Union-Coach Urs Fischer (57) hat vor dem Pokal-Fight in Frankfurt vor einer spielstarken Eintracht gewarnt. © Andreas Gora/dpa Damit würde die Mannschaft von Coach Urs Fischer (57) den Vorjahreserfolg wiederholen, als erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger RB Leipzig Endstation war. Dabei standen die Köpenicker schon im vergangenen April dicht vor dem Einzug ins Finale und mussten sich den Roten Bullen erst in der Nachspielzeit unglücklich mit 1:2 geschlagen geben. Nun nehmen die Eisernen also einen neuen Anlauf und müssen am Dienstag (18 Uhr/ZDF und Sky) die Eintracht aus dem Weg räumen, um ihrem Ziel Olympiastadion wieder einen Schritt näherzukommen. 1. FC Union Berlin Union bricht den Schlusslicht-Fluch und zerlegt Stuttgart in 17 Minuten! Die Voraussetzungen für einen Union-Sieg stehen dabei nicht schlecht, denn die Berliner konnten in der Bundesliga zuletzt wieder zwei Siege in Folge feiern, unter anderem am 25. Spieltag gegen die Adlerträger. Allerdings hatte der Hauptstadtklub dabei auch jede Menge Spielglück, das man "nicht überstrapazieren" sollte, wie Fischer vor der Partie im Deutsche Bank Park betonte.

Union Berlin muss gegen Eintracht Frankfurt von Beginn an Wach sein