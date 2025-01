Union Berlin: Winter-Kehrtwende bei Transfer-Flop?

Berlin - Sein (vorläufiger) Abschied von Union Berlin ist im Winter eigentlich so gut wie sicher gewesen - jetzt könnte es bei Ivan Prtajin (28) allerdings ein Umdenken geben.

Weil er unter anderem nicht an Jordan (28, r.) vorbeigekommen ist, wollte Ivan Prtajin (28) Union Berlin im Winter eigentlich schon wieder verlassen. © Tom Weller/dpa

Grund für die Kehrtwende ist natürlich die Entlassung von Bo Svensson (45), unter dem der Stürmer so gut wie keinen Stich gesehen hatte.

In den bisherigen 15 Bundesliga-Partien kam der bisherige Transfer-Flop lediglich in zwei Kurzeinsätzen zum Zug, absolvierte dabei ganze 16 Minuten. In allen anderen Partien war er, wenn fit, nicht einmal für den Kader nominiert und musste sein Dasein stattdessen auf der Tribüne fristen.

Aus diesem Grund wollte er die Eisernen im Winter, zumindest leihweise, eigentlich verlassen. Gleich mehrere Zweitligisten signalisierten ihr Interesse, unter anderem auch Stadtrivale Hertha BSC.

Mit dem FC St. Pauli und Holstein Kiel sollen auch Klubs aus dem Oberhaus den 28-Jährigen auf dem Zettel gehabt haben. Das ist jetzt offenbar aber alles Makulatur.

Denn der Mittelstürmer soll unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart (52), anders als bei Svensson, eine echte Chance bekommen und die Köpenicker daher nicht vorzeitig verlassen.