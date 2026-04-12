Union Berlin zieht Trainer-Reißleine! Baumgart raus, Eta übernimmt

Berlin - Union Berlin hat sich von Steffen Baumgart (54) getrennt! Als Nachfolgerin übernimmt bis zum Saisonende die bisherige U19-Trainerin Marie-Louise Eta (34) seinen Posten bei den Eisernen - und schreibt damit Geschichte.

Steffen Baumgart (54) ist nicht länger Trainer bei Union Berlin. © Harry Langer/dpa

Wenige Stunden zuvor hatten die Berliner 1:3 bei Schlusslicht Heidenheim verloren. Der Vorsprung des Tabellenelften auf Relegationsplatz 16 beträgt weiter sieben Punkte - zu wenig für die Bosse.

Neben Baumgart müssen auch dessen Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna gehen.

"Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern", erklärte Profifußball-Geschäftsführer Horst Heldt laut Mitteilung.

"Zwei Siege aus vierzehn Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt", so Heldt weiter.

Die Konsequenz aus allem: "Wir haben daher entschieden, jetzt noch einmal neu anzusetzen."

Baumgarts sportliches Ende bei Union kommt dennoch einigermaßen überraschend, weil die Berliner erst im Januar den Vertrag mit dem früheren Union-Spieler vorzeitig verlängert hatten. Der gebürtige Rostocker hatte die Köpenicker Anfang Januar 2025 als Trainer übernommen und in der vergangenen Saison auf Platz 13 geführt.