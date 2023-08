Union Berlins nächster Transfer-Coup: Herr Volland zum Medizincheck, bitte

Am selben Abend ploppte dann gleich das nächste heiße Gerücht auf, denn Sky vermeldete, dass auch Volland ins Visier des Hauptstadtklubs geraten sein soll. Der 31-Jährige könnte aus Monaco in die Bundesliga zurückkehren, sofern die sportärztliche Untersuchung glatt über die Bühne geht.

Robin Gosens (29) kickt ab sofort in der Alten Försterei ! Der 29-Jährige hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und soll 13 Millionen Euro gekostet haben. Der Betrag könnte sich durch verschiedene Bonuszahlungen sogar noch erhöhen.

Zunächst wurde am Dienstag der Königs- und neue Rekordtransfer der Köpenicker, über den es während der Sommerpause immer wieder Gerüchte gab , tatsächlich unter Dach und Fach gebracht.

Bei den Berlinern ging es längere Zeit recht gemächlich in Sachen Neuzugängen zu, doch in dieser Woche haben sich die Ereignisse förmlich überschlagen.

Laut " Kicker " soll der Ex-Nationalspieler sich am heutigen Donnerstag zum obligatorischen Medizincheck in der Hauptstadt einfinden.

Auch der italienische Europameister Leonardo Bonucci (36) wird weiterhin mit Union Berlin in Verbindung gebracht. © Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa

Nach drei Jahren League 1 zieht es den Stürmer offenbar in die Heimat zurück. Beim Hauptstadtklub könnte er den von Borussia Mönchengladbach umworbenen Jordan (27) ersetzen.

Der US-Knipser fiel nach starkem Start in der vergangenen Saison durch eine Verletzung in ein Formtief und verlor seinen Stammplatz an Kevin Behrens (32). Durch die Verpflichtung des Ex-Leverkuseners Volland soll der Konkurrenzkampf im Sturmzentrum neu entfacht werden.

Und dann wären da natürlich noch die Gerüchte rund um Leonardo Bonucci (36) und Juan Bernat (30). Während der Spanier sich wohl eher für die Liga-Konkurrenz aus Leverkusen oder Leipzig entscheiden dürfte, soll die Spur zum italienischen Europameister schon ziemlich heiß sein.

Der 36-Jährige wurde bei seinem langjährigen Arbeitgeber Juventus Turin aussortiert. Das Arbeitspapier des Innenverteidigers ist allerdings noch für eine Saison gültig. Zudem bekommen die Berliner im Werben um die Abwehr-Legende Konkurrenz aus der Serie A, namentlich von der AC Florenz. Dann lieber erst einmal alles mit Kevin Volland regeln und den Angriff verstärken.