Union Berlins Neuzugänge im Check: Wer Chancen auf die Startelf hat, wer warten muss

Das war ein eindrucksvolles Bewerbungsschreiben, was die Chelsea-Leihgabe da gegen Bergamo (4:1) abgegeben hat : Zwei Tore gemacht, dazu noch einen Treffer aufgelegt. Mit David Fofana (20) hat Union bereits den Nachfolger von Sheraldo Becker (28) in den eigenen Reihen.

Alex Kral spielte sich in den Vordergrund. © Matthias Koch/dpa

Alex Kral

Allein schon wegen des perfekt getimten Chipballs auf Fofana hätte Alex Kral (25) eine Startelfnominierung verdient. Der Tscheche bringt mit seinen Fähigkeiten ein dringend benötigtes Element mit: das Spiel mit dem Ball.

Der Ex-Schalker dürfte sich vor allem mit Lucas Tousart (26) um einen Platz in der ersten Elf streiten. Der ehemalige Herthaner gilt als Wunschspielers Fischers, fehlt aber Union erstmal verletzt.

Startelfchancen: Gut

Brendan Aaronson

Einen solchen Spieler in den Reihen zu haben, zeigt: Union ist tatsächlich in der Champions League. Vergangene Saison wechselte Brendan Aaronson (22) noch für 33 Millionen Euro zu Leeds United, nun schnürt er in Köpenick die Fußballschuhe - wenn auch nur per Leihe. Obwohl Stammkraft Janik Haberer (29) ebenfalls eine ordentliche Vorbereitung absolvierte, droht ihm gegen den dribbelstarken und kreativen Amerikaner die Bank.

Startelfchancen: Gut

Benedict Hollerbach

Die Diskussion um seine Verpflichtung fand vor allem online statt, auf dem Platz aber deutete Benedict Hollerbach (22) bereits an, warum der Champions-League-Teilnehmer den Angreifer, der vergangenes Jahr noch in der 3. Liga auf Torejagd ging, verpflichtete.

"Er war ein Unruheherd, hat immer wieder provoziert und die Tiefe attackiert", lobte Urs Fischer nach seiner Premiere im Test gegen Udinese. Auch bei der Bergamo-Generalprobe kam das Talent auf seine Minuten. Dennoch wird er wohl erstmal vermehrt als Joker kommen.



Startelfchancen: Gering