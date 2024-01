Unions Trimmel vor Abschied: (Wann) Geht der Kapitän von Bord?

Berlin - Christopher Trimmel (36) ist zwar noch immer Kapitän von Union Berlin , rückt aber mehr und mehr in die zweite Garde. Wird er womöglich schon im Winter von Bord gehen?

Seine Zeit in Berlin neigt sich aber zusehends dem Ende zu. Bei seinem Abgang würde einer der letzten Aufstiegshelden die Alte Försterei verlassen. Lediglich der dritte Torwart Jakob Busk (30) wäre dann noch übrig.

Droht also womöglich schon ein Abgang im Winter? Schließlich wollte der Österreicher eigentlich noch zwei oder drei Jahre Fußball spielen, wie er im vergangenen Mai ankündigte.

Die Folge: Der Capitano ist aufs Abstellgleis geraten, durfte unter Bjelica in sechs Partien gerade einmal 37 Minuten mitkicken. Dreimal kam er dabei überhaupt nicht zum Einsatz, von der Startelf ist er zurzeit offenbar meilenweit entfernt.

Unter dem Kroaten ist dessen Landsmann Josip Juranovic (28) auf der rechten Außenbahn gesetzt und da die Eisernen nur noch in der Bundesliga vertreten sind, muss der Coach auch nicht mehr so viel rotieren.

Kam er unter seinem langjährigen Coach Urs Fischer (57) trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters immer noch regelmäßig in der aktuellen Spielzeit zum Einsatz, hat sich das Blatt unter dessen Nachfolger Nenad Bjelica (52) gewendet.

Vor seiner Zeit bei den Eisernen hat Christopher Trimmel (l.) bis 2014 bei Rapid Wien gejubelt, unter anderem mit dem jungen Marcel Sabitzer (29, r.). © EPA/HELMUT FOHRINGER +++(c) dpa

Spätestens im Sommer ist Trimmel wohl weg, dann läuft sein Vertrag in Köpenick aus und er wäre ablösefrei zu haben. Es ist aber kaum anzunehmen, dass Union dem verdienten Profi einen Winter-Transfer verwehren würde, womöglich zurück zu seinen Wurzeln?



Der 36-Jährige wechselte im Sommer 2014 von Rapid Wien an die Spree. Im Zuge der Gerüchte um Rapid-Stürmer Marco Grüll (25), an dem Union baggern soll, äußerte sich Geschäftsführer Steffen Hofmann (43) auch zu einer Rückkehr seines Weggefährten und Kumpels.

"An mir wird es nicht liegen, sondern an Trimbo. Wenn er das möchte, ist er natürlich immer willkommen bei uns. Er ist ein großartiger Spieler und ein großartiger Mensch. Genau das, was wir immer wieder suchen", zitiert Bild den 43-Jährigen.

Christopher Trimmel selbst hat sich zu seiner sportlichen Zukunft bislang bedeckt gehalten. Allerdings ist eher damit zu rechnen, dass der langjährige Kapitän die Mannschaft im Abstiegskampf nicht im Stich lässt und erst im Sommer weiterzieht - dann hoffentlich mit gesichertem Klassenerhalt. In den Herzen der Fans und den Vereinsannalen wird er aber auf ewig einen Platz einnehmen.