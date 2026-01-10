Späte Aufholjagd: Union Berlin ärgert "Fußballgott" Fischer bei Rückkehr

Berlin - Union Berlin hat bei der gefeierten Rückkehr von Ex-Trainer Urs Fischer durch eine späte Aufholjagd ein 2:2 (0:1)-Remis erkämpft. Der mittlerweile für Mainz 05 tätige Coach wartet nach seinem Comeback weiter auf seinen ersten Sieg in der Bundesliga .

Urs Fischer ist erwartungsgemäß sehr herzlich von den Union-Fans begrüßt worden. © Soeren Stache/dpa

Der Schweizer wurde schon am Morgen bei einem Spaziergang freundlich begrüßt. "Ist schon was Tolles, muss ich sagen", berichtete er im Vorfeld der Partie am Sky-Mikrofon.

Bei seiner Vorstellung wurde der Ex-Coach der Eisernen dann von den Fans lautstark als "Fußballgott" gefeiert. Für die nächsten 90 Minuten wurde die alte Liebe dann aber bei Minusgraden in der ausverkauften Alten Försterei auf Eis gelegt.

Die Hausherren waren von Beginn an druckvoll und hätten bereits nach sechs Minuten in Führung gehen können oder wohl eher müssen, aber Startelf-Debütant Livan Burcu schob die Pille aus kurzer Distanz knapp am langen Pfosten vorbei.

Auf der Gegenseite sorgte mit Benedict Hollerbach ein weiterer Ex-Unioner immer wieder für Alarm. In der Folge entwickelte sich bei mäßigen Platzverhältnissen aber eine chancenarme Partie, bis die Gäste nach 30 Zeigerumdrehungen quasi aus dem Nichts in Führung gingen.

Jae-sung Lee sezierte mit einem genialen Steilpass die Hintermannschaft der Berliner, sodass Nadiem Amiri zur Mainzer Führung einschieben konnte - Fischer jubelte nur verhalten. Kurz vor der Pause machten die Köpenicker noch einmal Druck, verpassten aber den Ausgleich.