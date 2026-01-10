Späte Aufholjagd: Union Berlin ärgert "Fußballgott" Fischer bei Rückkehr
Berlin - Union Berlin hat bei der gefeierten Rückkehr von Ex-Trainer Urs Fischer durch eine späte Aufholjagd ein 2:2 (0:1)-Remis erkämpft. Der mittlerweile für Mainz 05 tätige Coach wartet nach seinem Comeback weiter auf seinen ersten Sieg in der Bundesliga.
Der Schweizer wurde schon am Morgen bei einem Spaziergang freundlich begrüßt. "Ist schon was Tolles, muss ich sagen", berichtete er im Vorfeld der Partie am Sky-Mikrofon.
Bei seiner Vorstellung wurde der Ex-Coach der Eisernen dann von den Fans lautstark als "Fußballgott" gefeiert. Für die nächsten 90 Minuten wurde die alte Liebe dann aber bei Minusgraden in der ausverkauften Alten Försterei auf Eis gelegt.
Die Hausherren waren von Beginn an druckvoll und hätten bereits nach sechs Minuten in Führung gehen können oder wohl eher müssen, aber Startelf-Debütant Livan Burcu schob die Pille aus kurzer Distanz knapp am langen Pfosten vorbei.
Auf der Gegenseite sorgte mit Benedict Hollerbach ein weiterer Ex-Unioner immer wieder für Alarm. In der Folge entwickelte sich bei mäßigen Platzverhältnissen aber eine chancenarme Partie, bis die Gäste nach 30 Zeigerumdrehungen quasi aus dem Nichts in Führung gingen.
Jae-sung Lee sezierte mit einem genialen Steilpass die Hintermannschaft der Berliner, sodass Nadiem Amiri zur Mainzer Führung einschieben konnte - Fischer jubelte nur verhalten. Kurz vor der Pause machten die Köpenicker noch einmal Druck, verpassten aber den Ausgleich.
Union Berlin holt Remis nach später Aufholjagd in Durchgang zwei
Mit Wiederanpfiff versuchte der FCU den Druck hochzuhalten, rannte sich aber immer wieder in der gut organisierten Defensive der Fischer-Truppe fest.
Der zunehmende Schneefall erschwerte die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit zusätzlich. Und dann war es ausgerechnet Hollerbach, der nach Querpass von Nikolas Veratschnig nach 69 Minuten für die Rheinhessen erhöhte und sein erstes Bundesligator für Mainz 05 erzielte.
Seinen Treffer bejubelte der Stürmer aus Respekt zwar nicht, hätte aber kurz darauf mit einem Doppelpack für die Entscheidung sorgen können - sein Schuss aus spitzem Winkel klatschte aber nur gegen die Latte.
So konnten der Hauptstadtklub nach 77 Minuten noch einmal Hoffnung schöpfen. Joker Woo-yeong Jeong köpfte das Kunstleder nach Flanke von Derrick Köhn zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen. Den Doppelschlag verpasste die Baumgart-Truppe jedoch. Nach Fehler von Gäste-Keeper Daniel Batz chippte der eingewechselte Andras Schäfer das Spielgerät zwei Minuten später an die Latte - den Abpraller setzte Andrej Ilic frei stehend über den Querbalken.
Am Ende war es natürlich einmal mehr eine Standardsituation, die das FCU-Comeback vollendete. Nach Freistoß von Köhn sorgte Danilho Doekhi mit seinem fünften Saisontreffer für den späten Ausgleich und setzte den Schlusspunkt unter die Partie, auch wenn Joker Marin Ljubicic den Ball zur Sicherheit noch über die Linie drückte.
Statistik zum Spiel zwischen Union Berlin und Mainz 05
Bundesliga, 16. Spieltag
1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 2:2 (0:1)
Aufstellung 1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite (78. Ljubicic) - Haberer (70. Trimmel), Khedira, Kemlein (64. Schäfer), Köhn - Burke (70. Jeong), Burcu (65. Ansah) - Ilic
Aufstellung FSV Mainz 05: Batz - da Costa, Bell, Kohr - Widmer, Sano, Veratschnig - Amiri (78. Nebel), J.-s. Lee - Tietz (85. Maloney), Hollerbach (78. Sieb)
Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)
Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Amiri (30.), 0:2 Hollerbach (69.), 1:2 Jeong (77.), 2:2 Ljubicic (86.)
Gelbe Karten: Leite (2), Doekhi (3) / -
