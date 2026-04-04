Union-Coach Baumgart vorm Endspurt: "Glaskugel ist nicht mein Metier"

Trainer Steffen Baumgart (54) richtet den Fokus vor dem Heimspiel auf den FC St. Pauli und betont die Bedeutung des direkten Duells im Kampf um den Klassenerhalt. © Soeren Stache/dpa

"Um unser Ziel zu erreichen, musst du den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt ist Pauli. Da muss ich nicht über Heidenheim oder Wolfsburg nachdenken", stellte Baumgart vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen die Hamburger klar.

Durch lediglich zwei Siege aus den letzten zwölf Spielen hat Union einen Teil seines zuvor zweistelligen Punktepolsters auf die Abstiegsränge verspielt. Dennoch beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, den aktuell der kommende Gegner belegt, weiterhin komfortable sieben Punkte.

"Es geht um den Klassenerhalt für beide Mannschaften. Für uns geht's genauso darum wie Pauli – unabhängig davon, wie die Tabellensituation ist", befand Baumgart. Dazu, wie viele Punkte zum sicheren Klassenerhalt reichen könnten, wollte Baumgart keine Prognose wagen. "Das ist immer eine Diskussion, die unnötig ist. Glaskugel ist nicht mein Metier", sagte der 54-Jährige.