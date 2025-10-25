Union-Fans von Rückreise ausgeschlossen: Den Grund kann man "nicht tolerieren"

Berlin - Unschönes Nachspiel: Einige Anhänger von Union Berlin durften nach der 0:1-Schlappe bei Werder Bremen nicht die Rückfahrt im gebuchten Reisebus antreten. Die Fan-Gruppe distanziert sich von den Unruhestiftern.

Im Oktober 2021 kam es in Rotterdam zum Zusammenstoß von Union-Anhängern und der Polizei. © Robin Utrecht/ANP/dpa

Die Union-Fans sind für ihre Reisefreudigkeit bekannt. Besonders zu Zeiten von Conference und Europa League machte der Reise-Kader der Eisernen auf sich aufmerksam - leider nicht immer positiv.

An dieser Stelle sei an Fan-Ausschreitungen in Malmö und Rotterdam sowie antisemitische Beleidigungen von Anhängern des israelischen Klubs Maccabi Haifa erinnert.

Auch am Freitag waren Beleidigungen im Spiel. Rund 3800 Schlachtenbummler hatten sich von Berlin nach Bremen aufgemacht, um die stimmungsvolle Flutlicht-Atmosphäre im Weserstadion zu genießen.

Dabei haben einige sogenannte Fans - es soll sich um weniger als zehn Personen gehandelt haben - deutlich über die Stränge geschlagen.

"Der Grund hierfür sind neben exzessivem Alkoholgenuss, das Abspielen des sogenannten 'Sylt-Liedes' sowie rassistische Beleidigungen gegen unseren Busfahrer", erklärte die Fan-Vereinigung "Eiserner V.I.R.U.S. e.V." bei Facebook.