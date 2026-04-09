Union-Fans zünden Pyros: Klub muss sechsstelligen Betrag blechen

Berlin - Der Gebrauch von Pyrotechnik im Stadion ist untersagt und kostet Fußballvereine regelmäßig viel Geld. Auch der 1. FC Union Berlin muss nun aufgrund des Verhaltens einzelner Fans mehrere tausend Euro blechen.

Beim Match gegen Eintracht Frankfurt sorgten Fans zu Beginn des Spiels für eine mehrminütige Pyro-Pause. © Soeren Stache/dpa

Insgesamt sind 340.000 Euro fällig, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

113.000 Euro davon kann der Köpenicker Verein für Sicherheits- oder Gewaltpräventionsmaßnahmen einsetzen.

Die Strafe geht auf das Bundesligaspiel der Berliner gegen Eintracht Frankfurt am 6. Februar zurück.

In der 9. Minute sollen Union-Fans nach Angaben des DFB mindestens 200 Bengalische Feuer gezündet haben. Daraufhin wurde das Spiel für fast sieben Minuten unterbrochen.