Sturm-Flop soll gehen, aber wird er Unions erster Abgang?

Berlin - Der eine soll Union Berlin verlassen, der andere weckt Begehrlichkeiten. Auf Horst Heldt (56) wartet ein kompliziertes Transferfenster und damit ist nicht das Dauer-Wechsel-Theater von Diogo Leite (26) gemeint. Während Sturm-Flop Marin Ljubicic (23) verliehen werden soll, weckt ein anderer Union-Star auf der Insel Begehrlichkeiten.

Der letzte Treffer von Andrej Ilic (2.v.r.) liegt schon Monate zurück. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Andrej Ilic (25) soll ins Visier von Schotten-Spitzenklub Celtic Glasgow geraten sein. Auch aus der Premiere League gibt es in Form von Burnley Interesse, berichtet die Bild.

Celtic ist derzeit nur auf Platz zwei, hinter Hearts of Midlothian. Zu wenig für die Ansprüche des Europa-League-Teilnehmers, droht erstmals seit 40 Jahren in der schottischen Liga ein Team Meister zu werden, das nicht aus Glasgow stammt.

Ein neuer flexibler Stürmer soll daher her - und da passt Ilic offenbar perfekt ins Profil.

Der Serbe leidet derzeit zwar unter Ladehemmung (noch kein einziges Saisontor), ist für Union aber unglaublich wichtig. Nur Bayerns Michael Olisse (24) hat mehr Tore aufgelegt (neun) als Ilic (sechs).

Zuletzt aber musste der 25-Jährige seinen Stammplatz einbüßen. Dennoch ist ein Abgang eher unwahrscheinlich, hat Union Ilic doch erst im Sommer nach der Leihe für fünf Millionen Euro fest verpflichtet. Zudem hält Steffen Baumgart (53) große Stücke auf den Angreifer.