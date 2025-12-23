Sturm-Flop soll gehen, aber wird er Unions erster Abgang?
Berlin - Der eine soll Union Berlin verlassen, der andere weckt Begehrlichkeiten. Auf Horst Heldt (56) wartet ein kompliziertes Transferfenster und damit ist nicht das Dauer-Wechsel-Theater von Diogo Leite (26) gemeint. Während Sturm-Flop Marin Ljubicic (23) verliehen werden soll, weckt ein anderer Union-Star auf der Insel Begehrlichkeiten.
Andrej Ilic (25) soll ins Visier von Schotten-Spitzenklub Celtic Glasgow geraten sein. Auch aus der Premiere League gibt es in Form von Burnley Interesse, berichtet die Bild.
Celtic ist derzeit nur auf Platz zwei, hinter Hearts of Midlothian. Zu wenig für die Ansprüche des Europa-League-Teilnehmers, droht erstmals seit 40 Jahren in der schottischen Liga ein Team Meister zu werden, das nicht aus Glasgow stammt.
Ein neuer flexibler Stürmer soll daher her - und da passt Ilic offenbar perfekt ins Profil.
Der Serbe leidet derzeit zwar unter Ladehemmung (noch kein einziges Saisontor), ist für Union aber unglaublich wichtig. Nur Bayerns Michael Olisse (24) hat mehr Tore aufgelegt (neun) als Ilic (sechs).
Zuletzt aber musste der 25-Jährige seinen Stammplatz einbüßen. Dennoch ist ein Abgang eher unwahrscheinlich, hat Union Ilic doch erst im Sommer nach der Leihe für fünf Millionen Euro fest verpflichtet. Zudem hält Steffen Baumgart (53) große Stücke auf den Angreifer.
Marin Ljubicic soll verliehen werden
Das kann man von Marin Ljubicic zumindest nicht behaupten. Vor einem Jahr verpflichtet, entpuppt sich der Kroate bislang nur als teures Missverständnis. Der 23-Jährige spielt unter Baumgart überhaupt keine Rolle mehr, wartet noch immer auf seinen ersten Saisoneinsatz. Die jüngsten vier Spiele reichte es nicht einmal mehr für einen Platz auf der Bank.
Horst Heldt erklärte bereits offen, dass eine Luftveränderung angestrebt wird: "Es ist natürlich so, dass es nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorstellt. Das Thema hatten wir auch schon im Sommer. Wir haben ihm gesagt, dass es sinnvoll ist, woanders Spielpraxis zu sammeln."
Heißt: Eine Leihe soll her. Schon vor Saisonstart galt der Sturm-Flop lange als Abgangskandidat, ein Verein fand sich allerdings nicht. Klappt's nun im Winter?
