"Hallo, hier dings": Union Berlin "hört" auf seine Fans und holt Knipser an Bord

Berlin - Union Berlin hat die Verpflichtung von Andrej Ilic (25) offiziell bekannt gegeben, der in der abgelaufenen Spielzeit vom OSC Lille ausgeliehen war.

Ilic kam nach einem schweren Start unter Ex-Coach Bo Svensson (45) erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig in Fahrt, nachdem Steffen Baumgart (53) den Hauptstadtklub in der Winterpause übernommen hatte.

"Wir brauchen Ilic" oder "Hallo, hier dings Ilic verpflichten ok danke tschühüüüs", hieß es unter anderem in den Kommentaren, die beim Kurznachrichtendienst X aufgegriffen wurden. "Hallo hier dings Ilic fest verpflichtet ok danke tschühüüüs", lautete die Antwort der vereinseigenen Social-Media-Abteilung.

Andrej Ilic (r.) hat sich nach eigener Aussage vom ersten Tag an bei Union Berlin wohlgefühlt. © Daniel Löb/dpa

Mit sieben Toren in den letzten 14 Saisonspielen hinterließ der Mittelstürmer eine eindrucksvolle Bewerbung und könnte jetzt auf den Spuren von Taiwo Awoniyi (27) wandeln, der nach einer Leihe vom FC Liverpool auch im Nachhinein fest an den Verein gebunden wurde und in der Folgesaison leistungstechnisch förmlich explodierte.

"Ich habe mich bei Union vom ersten Tag an wohlgefühlt - auf dem Platz, im Verein, bei den Fans. Auch wenn es sportlich in den ersten Monaten nicht ganz so lief, wie ich es mir erhofft hatte", erklärte der 25-Jährige im Zuge der Vertragsverlängerung.

Er habe das wachsende Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten spüren können. Umso mehr freue er sich jetzt, weiterhin ein Teil der Mannschaft "und dieses besonderen Vereins zu sein", betonte der Knipser.

"Andrej hat sich in kurzer Zeit hervorragend in unser Team eingefügt, trotz einiger Auf und Abs in der Saison. Mit seinen Leistungen auf dem Platz hat er bewiesen, dass er uns nachhaltig weiterhelfen kann", freute sich auch Union-Manager Horst Heldt (55) über den geglückten Transfer.