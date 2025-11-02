"VAR" das Abseits? Horst Heldt schäumt vor Wut: "Was mischt der sich da ein?"

Berlin - Nach dem aberkannten Treffer beim torlosen Remis gegen den SC Freiburg sind bei Union Berlin die Gemüter hochgekocht.

Horst Heldt (55) hat seinem Unmut über den Video-Schiedsrichter nach Abpfiff Luft gemacht. © Andreas Gora/dpa

Horst Heldt (55) redete sich am Sky-Mikrofon regelrecht in Rage: "Also ich verstehe es nicht mehr! Entweder ist es Abseits oder kein Abseits - ob passiv oder aktiv interessiert nicht, was mischt der sich da ein?", wütete er über Videoassistent Sascha Stegemann (40). "Das ärgert mich. Das ist echt nicht mehr lustig."

Stein des Anstoßes war der vermeintliche Führungstreffer für die Eisernen. Nach 63 Zeigerumdrehungen drückte Andrej Ilic (25) die Kugel aus kurzer Distanz nach einer Ecke über die Linie.

Die obligatorische Überprüfung des Tores dauerte ungewöhnlich lange. Schließlich wurde Schiedsrichter Sören Storks (36) in die Review-Area gebeten.

Am Ende wurde die Bude zurückgenommen - wegen einer vermeintlich aktiven Abseitsstellung von Rani Khedira (31), der SC-Keeper Noah Atubolu (23) die Sicht genommen haben soll.

Ja, an der Abseitsstellung gibt es keinen Zweifel, aber "für mich ist das eine klare Fehlentscheidung", stellte der 31-Jährige nach Spielschluss angesäuert fest. Seine Begründung: Er berühre den Ball nicht und die Hintertor-Kamera zeige, dass er Atubolu nicht die Sicht versperrt habe, war sich Khedira sicher.