Union im Exil: Wie schlagen sich die eisernen Leihgaben?
Berlin - Union Berlin hat auch in dieser Saison einige Spieler verliehen in der Hoffnung, dass diese die nötige Spielzeit bekommen. Aber wie schlagen sich die Exil-Kicker eigentlich?
In der vergangenen Saison fanden Nationalspieler Robin Gosens (31) und Transfer-Flop Keita Endo (28) zunächst auf Leihbasis ein neues fußballerisches Zuhause. Gosens ist in seine Wahlheimat Italien zurückgekehrt und kickt für die AC Florenz, Endo ist wieder zu Hause und spielt für den FC Tokyo.
In der aktuellen Spielzeit stehen neben den Nachwuchstalenten Yannic Stein (20) und Julien Friedrich (18) insbesondere die offensiven Sorgenkinder Chris Bedia (29) und Laszlo Benes (28) im Leih-Fokus. Und während es für den einen wie am Schnürchen läuft, hinkt der andere weiterhin seiner Topform hinterher.
Beginnen wir mit den guten Nachrichten. Bedia zeigt sich bei den Young Boys weiterhin in absoluter Torlaune. Der Ivorer erlebt auch in der zweiten Saison sein persönliches Wunder von Bern.
Die Eisernen hatten den Mittelstürmer gleich für zwei Spielzeiten - oder besser gesagt eineinhalb, denn er brach seine Zelte im Februar in Köpenick ab - in die Schweizer Hauptstadt verliehen und zudem eine Kaufoption ausgehandelt.
Chris Bedia bei den Young Boys top, Laszlo Benes bei Kayserispor Flop
Sollte der Sturmtank weiter so liefern, wäre es äußerst überraschend, wenn die Schweizer sie nicht ziehen würden. Bereits in seiner ersten Halbserie wusste Bedia im Trikot der Young Boys zu überzeugen: In 17 Liga-Spielen sammelte er sechs Scorer-Punkte.
In dieser Saison läuft es für den 29-Jährigen sogar noch besser: Mit elf Buden in 18 Einsätzen führt er zurzeit die Torschützenliste in der Super League an. Dazu kommen drei Vorlagen sowie sechs weitere Scorer-Punkte in Pokal und Europa League.
Weit weniger gut steht es um Benes in der Türkei. Bei Kayserispor ist der slowakische Edeltechniker zwar wieder Stammspieler, kämpft mit seinem Leih-Klub jedoch gegen den Abstieg.
Sollte der Verein aus der Provinz Kappadokien am Ende der Saison absteigen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Kaufoption für den 28-Jährigen gezogen wird, der in 15 Partien in der Süper Lig bislang vier Treffer und einen Assist auf seinem Konto verbuchen konnte. Zumal der Spielmacher wohl auch selbst nicht in der zweiten türkischen Liga kicken möchte.
Dieser sportliche "Abstieg" hatte auch Auswirkungen auf die Nationalmannschafts-Karriere von Laszlo Benes. In der WM-Qualifikation brachte es der Linksfuß gerade einmal auf 21 Einsatzminuten.
