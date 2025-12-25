Union im Exil: Wie schlagen sich die eisernen Leihgaben?

Berlin - Union Berlin hat auch in dieser Saison einige Spieler verliehen in der Hoffnung, dass diese die nötige Spielzeit bekommen. Aber wie schlagen sich die Exil-Kicker eigentlich?

Chris Bedia (29) schießt für die Young Boys aktuell die Schweizer Super League kurz und klein. © Fabrice COFFRINI / AFP

In der vergangenen Saison fanden Nationalspieler Robin Gosens (31) und Transfer-Flop Keita Endo (28) zunächst auf Leihbasis ein neues fußballerisches Zuhause. Gosens ist in seine Wahlheimat Italien zurückgekehrt und kickt für die AC Florenz, Endo ist wieder zu Hause und spielt für den FC Tokyo.

In der aktuellen Spielzeit stehen neben den Nachwuchstalenten Yannic Stein (20) und Julien Friedrich (18) insbesondere die offensiven Sorgenkinder Chris Bedia (29) und Laszlo Benes (28) im Leih-Fokus. Und während es für den einen wie am Schnürchen läuft, hinkt der andere weiterhin seiner Topform hinterher.

Beginnen wir mit den guten Nachrichten. Bedia zeigt sich bei den Young Boys weiterhin in absoluter Torlaune. Der Ivorer erlebt auch in der zweiten Saison sein persönliches Wunder von Bern.

Die Eisernen hatten den Mittelstürmer gleich für zwei Spielzeiten - oder besser gesagt eineinhalb, denn er brach seine Zelte im Februar in Köpenick ab - in die Schweizer Hauptstadt verliehen und zudem eine Kaufoption ausgehandelt.