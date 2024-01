Vor dem Bayern-Spiel: Kevin Vogt könnte für Kuriosum sorgen

Kevin Vogt (32) soll gegen die Bayern seine Abwehr zusammenhalten. © Tom Weller/dpa

Der Neuzugang von Union Berlin hat in seiner ersten Partie gegen den SC Freiburg bereits gezeigt, wie wichtig er für die Berliner werden kann.

Am Mittwochabend gegen den FC Bayern wartet auf Vogt und seine Abwehrkollegen eine ganze Menge Arbeit.

Eigentlich sollte die Partie gegen den Rekordmeister schon am 7. Dezember stattfinden. Damals war Vogt noch im Trikot der TSG 1899 Hoffenheim aktiv.

Vogt stand für Hoffenheim in allen Spielen auf dem Platz und auch für Union war er bereits im Einsatz. Kann der Innenverteidiger auch in den verbleibenden Wochen und Monaten auf dem Rasen stehen, könnte er am Ende mehr auf mehr Spiele als Spieltage kommen. Mehr Spiele als Spieltage gab es laut Bundesliga-Datenbank fünfmal in der Geschichte des deutschen Fußball-Oberhauses.