War das Rot? Union verliert in Stuttgart - und Schäfer

Er kann es nicht fassen. Andras Schäfer fliegt mit Rot vom Platz. © Tom Weller/dpa

Drei gute Chancen, aber kein Tor. Anders der VfB.

Der Champions-League-Aspirant blieb ruhig, zog geduldig das gewohnte Spiel und schlug dann zu! Die Schwaben konnten sich einmal auf Serhou Guirassy verlassen. Von Atakan Karazor perfekt freigespielt besorgte der Goalgetter humorlos die Führung - 1:0 (19.). Sein 21. Saisontor.

Und auch die vierte und fünfte gute Gelegenheit mündete nicht in einem Torerfolg. Die Köpenicker ließen weiter die Effektivität vermissen, blieben aber weiter im Spiel.

Der VfB hat es im zweiten Durchgang nicht mehr geschafft in die gefährlichen Räume zu kommen, doch wenn es spielerisch nicht mehr so läuft wie zuvor, muss halt eine Einzelaktion her. Gesagt, getan. Führich zog mit Tempo nach innen und schlenzte den Ball perfekt in die lange Ecke. Ein Traumtor mit Maßarbeit.

Die Entscheidung, denn für Union kam es nun knüppeldick. Schiedsrichter Robert Schröder schickte Schäfer vorzeitig zum Duschen. Danach war natürlich die Luft raus. Gegen zehn Mann ließ Stuttgart nichts mehr anbrennen. Die Schwaben sind weiter auf Kurs Königsklasse und sind mit nur noch einen Punkt Rückstand gar Bayern-Jäger.