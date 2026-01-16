Warum sich Union-Coach Baumgart so über die Rote Karte ärgert: "Keiner hat es gesehen"

Berlin - Bei Sky mussten sie erstmal die entsprechende Szene suchen. Union Berlin-Trainer Steffen Baumgart (54) hatte es schon im Spiel am Donnerstag gesehen und sah sich auch nach Ansicht der TV-Bilder bestätigt: Da war doch was!

Schiedsrichter Florian Badstübner zeigt Unions Derrick Köhn (26, 2.v.r.) die Rote Karte. © Harry Langer/dpa

Es lief bereits die 88. Minute, da ging Danilho Doekhi (27) beim 1:1 in Augsburg nach einer Ecke und kurzem Gerangel abseits des Balles im Strafraum zu Boden. Das Spiel aber lief weiter - und jetzt wurde Union Berlin gleich doppelt bestraft.

Statt eines Elfmeters flog Neuzugang Derrick Köhn (26) mit Rot vom Platz. Er spielte zwar den Ball, hatte den Fuß aber auf Kopfhöhe und erwischte Augsburgs Samuel Essende (27) - direkt nach der Ecke. "Das ist dann auch eine Rote Karte. Damit müssen wir leben. Es tut mir für Derrick leid. Es war keine Absicht, trotzdem war das Bein eindeutig zu hoch", kann Baumgart einerseits mit der Entscheidung leben.

Andererseits hätte es seiner Meinung nach gar nicht zum Platzverweis kommen dürfen. "Er kriegt den Ball nicht mehr, er ist im Zentrum und er wird gehalten", stellt der 54-Jährige im Sky-Interview fest.

"Ich bin mir relativ sicher, dass wir im Sommer alle gehört haben, dass so etwas geahndet wird. Ist es nicht, also stellt sich die Frage: Warum erklärt man uns das?", so Baumgart süffisant. "Wir werden damit umgehen müssen. Für mich ist es ein Ziehen und Halten, was unterbunden werden soll, es wurde nicht unterbunden, hat keiner gesehen, daraus resultiert die Rote Karte und mein Spieler ist leider dann gesperrt."