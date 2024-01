Wechsel perfekt: Union Berlin schnappt sich Vogt aus Hoffenheim als Bonucci-Ersatz

Kevin Vogt (32) kam bei den Hoffenheimern in dieser Saison in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, meist über die volle Distanz. © Marius Becker/dpa

Den Wechsel gaben am Donnerstagabend sowohl die Berliner als auch Vogts bisheriger Klub bekannt. Der 32-Jährige kam bei den Hoffenheimern in dieser Saison in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, meist über die volle Distanz.

Vogt hatte in Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2025. Der Bundesliga-15. Union gab wie gewohnt keine Auskunft über die Vertragslaufzeit.

"Union ist ein faszinierender Club und ich freue mich darauf, meinen Weg nun in der Hauptstadt weiterzugehen und die Rückrunde gemeinsam mit meinen neuen Kollegen erfolgreich zu bestreiten", sagte Vogt.