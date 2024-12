23.12.2024 05:45 Weihnachtssingen in der Alten Försterei: Union-Fans stimmen sich aufs Fest ein

Bereits zum 22. Mal versammeln sich am heutigen Montag Fans des 1. FC Union Berlin zum traditionellen Weihnachtssingen in der Alten Försterei in Köpenick.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bereits zum 22. Mal versammeln sich am heutigen Montag Fans des 1. FC Union Berlin zum traditionellen Weihnachtssingen in der Alten Försterei. Im vergangenen Jahr kamen rund 28.500 Fans in der Alten Försterei zusammen. © Christoph Soeder/dpa Schon seit Wochen ist die Veranstaltung im Stadion in Köpenick ausverkauft. Union-Mitglieder können ihr Glück jedoch noch auf dem offiziellen Ticket-Zweitmarkt versuchen, teilte der Verein mit. Das steht in diesem Jahr auf dem Programm: 17.15 Uhr: Vorprogramm mit den Eisernen Bläsern und dem Männerchor Eintracht Mahlsdorf

19 Uhr: Beginn des Weihnachtssingens mit dem Schulchor des Emmy-Noether-Gymnasiums

21 Uhr: Ende der Veranstaltung 1. FC Union Berlin Doppelschlag und Pyro-Pause: Union Berlin nach Pleite in Bremen weiter in der Krise Das Stadion öffnet am Montag um 17 Uhr. Da mit einem hohen Andrang zu rechnen ist, bittet Union Berlin alle Gäste darum, frühzeitig anzureisen. Da es rund um das Stadion kaum Parkplätze gibt, sollten Fans am besten mit dem ÖPNV anreisen. Neben den Tram-Linien 27, 60 und 67 fahren Shuttle-Busse ab Edisonstraße/An der Wuhlheide via FEZ/An der Wuhlheide bis zur Haltestelle Alte Försterei und zurück. Kerzen und Liederbücher gibt es für alle sangesfreudigen Fans kostenfrei an allen direkten Zugängen zu den Stadionbereichen. An den Cateringstationen gibt es Speisen und Getränke. Auch das Aktienbüro ist an dem Tag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Wer nicht persönlich dabei sein kann, kann sich das 22. Weihnachtssingen aus der Alten Försterei ab 20.15 Uhr im RBB Fernsehen anschauen. Bereits ab 19 Uhr wird die Veranstaltung auf AFTV übertragen.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa