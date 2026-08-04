Weitere Neuzugänge für Union? "Wie mit einer neuen Frau"

Berlin - Auch mit neuem Trainer setzt sich Union Berlin die bekannten Ziele für die neue Bundesliga-Spielzeit . "Für uns ist es elementar, in der Liga zu bleiben. Das ist das übergeordnete Ziel", sagte Geschäftsführer Horst Heldt (56) im Trainingslager der Berliner im österreichischen Irdning.

Horst Heldt (56) will auf dem Transfermarkt noch nachlegen. © David Inderlied/dpa

Union hatte die vergangenen beiden Spielzeiten auf dem elften und 13. Platz beendet, befand sich aber auch zeitweise in Abstiegsgefahr.

Mit dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli (50) wollen die Köpenicker keine Abstiegsgefahr aufkommen lassen. Anstatt auf Dreier- oder Fünferkette setzt der Schweizer, der in der vergangenen Spielzeit den krassen Außenseiter FC Thun zur überraschenden Meisterschaft in der Schweiz führte, auf eine Viererkette.

Mit dem neuen Stürmer Emmanuel Latte Lath (27) hat Union nach Zeno Van Den Bosch (23) und Marvin Friedrich (30) noch vor Abfahrt den nächsten Neuzugang präsentieren können. Abgeschlossen sind die Transferbemühungen aber noch nicht.

Dass der Kader bei bisher nur drei Neuzugängen noch nicht komplett sei, müsse klar sein. In den ersten Wochen der Vorbereitung sollte aber die aktuelle Mannschaft die Chance erhalten, dem Trainerteam zu gefallen. "Das ist wie mit einer neuen Frau. Man beschnuppert sich und sieht, wie man agiert und reagiert miteinander. Jetzt kommen wir in die heiße Phase, in der jeder versucht, die beste Freundin zu sein."

In diesen abgelaufenen Wochen wurde geschaut, wo es Handlungsbedarf gebe, sodass in der kommenden Zeit die Transferaktivitäten Fahrt aufnehmen werden. Heldt schränkte ein: "Wir haben gute und viele Möglichkeiten, aber wir bestimmen nicht den Transfermarkt. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben."