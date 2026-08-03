Kurioser TV-Moment bei Union Berlin: "Ich wollte eigentlich nur die Seite wechseln"
Berlin - Sein Doppelpack innerhalb von vier Minuten verhinderte die Testspielniederlage. 2:2 hieß es am Ende gegen Cagliari Calcio. Wieder kein Sieg für Union Berlin, die nun schon zum sechsten Mal nacheinander kein Testspiel gewinnen konnten. Zum Helden wurde trotz der erfolgreichen Aufholjagd durch Ilyas Ansah (21) ohnehin aber ein ganz anderer: ein Fotograf.
Denn in der Halbzeitpause kam es zu einer kuriosen Situation. Eigentlich sollte Horst Heldt (56) hinunter zum Spielfeldrand kommen, dort der Sky-Moderatorin Lisa de Ruiter ein Interview geben. Aus gesundheitlichen Gründen wurde es allerdings abgesagt - nur kurz vorher.
Also musste improvisiert werden. Stattdessen interviewte Lisa de Ruiter einfach den Fotografen Matthias Koch. Souverän und mit viel Expertise beantworte der Kult-Fotograf die Fragen.
Dabei war er nur zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort: "Ich wollte eigentlich nur die Seite wechseln und fotografieren, wie Lisa den Horst Heldt fotografiert", erklärte Koch in einem gemeinsamen Instagram-Video. "Aber es kam ganz anders."
Seine Stimme müsste jeder Union-Fan kennen, begleitet er Union schon seit Jahren und ist als freier Journalist und Buchautor bei jeder Pressekonferenz Dauergast sowie fleißiger Fragesteller. Er kennt den Verein praktisch in- und auswendig. Spätestens jetzt haben die eisernen Anhänger auch ein Gesicht dazu und wissen: Er weiß, wovon er spricht.
Union reist ohne Burke ins Trainingslager
Lisa de Ruiter musste zumindest nicht lange überlegen: "Dann habe ich Matze gesehen und gedacht: 'Reporterlegende'. Warum denn nicht mal in der Halbzeit mit Matze Koch sprechen? Du hast alle Testspiele gesehen und konntest somit einen guten Eindruck vermitteln, wo Union gerade steht. Ich finde, du hast das wirklich gut gemacht", lobt die Sky-Moderatorin in dem Reel.
Auch die Union-Fans hat der ungewöhnliche TV-Auftritt gefreut.
Die Mannschaft hingegen fährt durch das 2:2 mit einem kleinen Dämpfer nach Österreich. Die Eisernen warten nun schon seit sechs Testspielen auf einen Sieg.
Es zeigt: Union sucht noch nach seiner Form und muss weiterhin auf Oliver Burke (29) verzichten. Der Schotte wird das Trainingslager in der Steiermark verpassen. Freuen können sie sich hingegen auf einen neuen Stürmer. Noch am Sonntag gab Union die Verpflichtung von Emmanuel Latte Lath (27) bekannt.
Titelfoto: Imago / Jan Huebner