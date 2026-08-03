Kurioser TV-Moment bei Union Berlin: "Ich wollte eigentlich nur die Seite wechseln"

Berlin - Sein Doppelpack innerhalb von vier Minuten verhinderte die Testspielniederlage. 2:2 hieß es am Ende gegen Cagliari Calcio. Wieder kein Sieg für Union Berlin , die nun schon zum sechsten Mal nacheinander kein Testspiel gewinnen konnten . Zum Helden wurde trotz der erfolgreichen Aufholjagd durch Ilyas Ansah (21) ohnehin aber ein ganz anderer: ein Fotograf.

Dreamteam: Kult-Fotograf Mathias Koch (r.) und Sky-Moderatorin Lisa de Ruiter. © Imago / Jan Huebner

Denn in der Halbzeitpause kam es zu einer kuriosen Situation. Eigentlich sollte Horst Heldt (56) hinunter zum Spielfeldrand kommen, dort der Sky-Moderatorin Lisa de Ruiter ein Interview geben. Aus gesundheitlichen Gründen wurde es allerdings abgesagt - nur kurz vorher.

Also musste improvisiert werden. Stattdessen interviewte Lisa de Ruiter einfach den Fotografen Matthias Koch. Souverän und mit viel Expertise beantworte der Kult-Fotograf die Fragen.

Dabei war er nur zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort: "Ich wollte eigentlich nur die Seite wechseln und fotografieren, wie Lisa den Horst Heldt fotografiert", erklärte Koch in einem gemeinsamen Instagram-Video. "Aber es kam ganz anders."

Seine Stimme müsste jeder Union-Fan kennen, begleitet er Union schon seit Jahren und ist als freier Journalist und Buchautor bei jeder Pressekonferenz Dauergast sowie fleißiger Fragesteller. Er kennt den Verein praktisch in- und auswendig. Spätestens jetzt haben die eisernen Anhänger auch ein Gesicht dazu und wissen: Er weiß, wovon er spricht.