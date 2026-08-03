03.08.2026 10:19 Union-Berlin-Blog: Freundschaft! Union verliert, spielt Unentschieden und leiht einen Stürmer

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechte Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick und immer wieder auch über die Nationalmannschaft.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs. Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er. 1. FC Union Berlin Kurioser TV-Moment bei Union Berlin: "Ich wollte eigentlich nur die Seite wechseln" Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

3. August: Freundschaft! Union verliert, spielt Unentschieden und leiht einen Stürmer

Gegen Dynamo Dresden mussten sich die Eisernen erneut in einem Testspiel geschlagen geben. © Robert Michael/dpa Unionfux: Die Freundschafts- bzw. Testspiele sind in diesem Sommer nicht gerade ein Ruhmesblatt für uns. Nach Auftaktsiegen gegen Oberligist Rathenow und Grün-Weiß Lübben aus der Landesklasse konnte weder gegen Regionalligisten (Chemnitz und Jena) noch gegen schweizerische Zweitligisten (Winterthur und Aarau) gewonnen werden. Generell ist diese Menge an Testspielen etwas fragwürdig - welche grandiose Idee steckt dahinter? Lustrinelli jedenfalls ist non e divertito, versucht aber das Beste daraus zu machen. Am vergangenen Samstag waren wir in Dresden zu Gast (angeblich ist dieses Spiel Teil der Ablöse für Bogdanov). Man geht sogar in Führung, muss dann aber den schnellen Ausgleich hinnehmen. Nichtsdestotrotz ist die erste Hälfte einigermaßen ansehnlich - die zweite Hälfte beginnt mit einem weiteren Gegentor. Die Partie wird zunehmend zerfahrener, am Schluss läuft nicht mehr viel zusammen. Es bleibt bei der knappen Niederlage vor bemerkenswerten 25.000 Zuschauern. Sicher, die Dresdner fangen schon in dieser Woche wieder mit dem Punktspielbetrieb an, sind also fitnesstechnisch weiter als wir, nichtsdestotrotz können wir nicht nachhaltig einen Klassenunterschied herstellen, was schon gemischte Gefühle hinterlässt. Am Sonntag dann empfingen wir in der Alten Försterei den Serie A-Verein Cagliari Calcio, vor der etwas enttäuschenden Kulisse von knapp neuntausend Fans (zum Vergleich: Vor exakt einem Jahr kamen gegen Espanyol Barcelona mehr als doppelt so viele!). Das könnte unter anderem an den wenig einladenden Eintrittspreisen liegen - oder an der noch fehlenden Euphorie, schwer zu sagen. Mal sehen, wieviele Menschen der Premier League-Aufsteiger Ipswich Town in zwei Wochen anlockt. 1. FC Union Berlin Schwere Beine oder zu wenig Training? Union im sechsten Test erneut ohne Sieg Das Spiel beginnt nicht ganz so flott wie am Vortag. Beide Seiten haben Chancen, auf unserer Seite durch Haberer oder auch mittels eines Burcu-Freistoßes, nichts allzu Aufregendes, nichts Hundertprozentiges. Torlos geht's in die Pause, danach gehen die Sarden schnell in Führung, erhöhen dann nach einer guten Stunde, alles sieht nach einer weiteren Pleite aus. Doch fünf Minuten vor Spielende verlängert Querfeld einen weiten Einwurf von Rothe auf Ansah, der köpft ein - da ist der Anschluss. Der Ausgleich fällt nach exakt neunzig Minuten, wiederum ist es ein Kopfball von Ansah, diesmal nach einer Ecke von Jeong, die aus einer Großchance des Südkoreaners resultiert. In der knapp vierminütigen Nachspielzeit haben beide Seiten tatsächlich noch die Möglichkeiten zum Sieg: Erst Jeong, der vollkommen frei zu unplatziert abschließt, während der siebzehnjährige Fritz Gagzow im Uniontor schon im Bereich der Weltklasse reagieren muss, um ein erneutes Tor des Gastes aus elf Metern zu verhindern, dann ist Schluss. Unterm Strich: nicht so wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Was das alles wert ist, wird man ohnehin erst in drei oder vier Wochen sehen, auf jeden Fall befindet sich die Mannschaft in einem Prozess, einer Entwicklung, das ist zu spüren und das benötigt Zeit und sicher neues Personal. Jetzt geht es erstmal in das österreichische Trainingslager. Mit dabei ist tatsächlich Emmanuel Latte Lath, ivorischer Stürmer, den wir von Atlanta United, mit einer anschließenden Kaufoption, ausleihen. Den Amerikanern war er vor anderthalb Jahren immerhin über zwanzig Millionen Euro wert. Er hat bewiesen, dass er treffsicher ist, sowohl in der Schweizer Super League bei St. Gallen als auch in der englischen Championship beim FC Middlesbrough, ausgebildet wurde er immerhin bei Atalanta Bergamo, nicht die schlechteste Adresse. Was man so bei Youtube sehen kann, macht er einen technisch anständigen Eindruck mit gutem Antritt und beachtlicher Abschlusssicherheit. Ob er das letztlich auch bei uns zeigen kann, wird man sehen, aber ich halte den sympathischen Ivorer für eine ganz gute Idee. Lustrinelli wird womöglich den Tipp gegeben haben, er hat Lath ja bestimmt schon in der Schweiz öfter in Augenschein nehmen können. Natürlich lief es für Lath nicht ganz so rund in der MLS, nur neun Treffer in anderthalb Jahren ist einerseits relativ übersichtlich, andererseits wäre er sonst wohl kaum auf dem Markt gewesen. Burnley und sein alter Verein Middlesbrough waren ebenfalls interessiert, aber wegen Visa-Problemen machtlos, gut für uns. Und die vertragliche Situation ist im Grunde fast perfekt - schlägt er ein: prima, dann kaufen wir ihn. Ist es ein weiterer Sturmflop sind wir ihn im kommenden Sommer einfach los. Eine Leihgebühr zahlen wir wohl nicht, müssen aber angeblich das für uns mehr als happige Gehalt von geschätzten 2,8 Millionen übernehmen, so kommunizieren es die Amerikaner jedenfalls auf ihrer Homepage. Nun, irgendwas ist ja immer. Und was hat Atlanta United davon? Ganz einfach - sie sparen das Gehalt und noch wichtiger: Es wird ein Platz für einen sogenannten Designated Player frei. Man hofft, den mit Romelu Lukaku zu besetzen, wäre schon 'ne ziemliche Hausnummer. Darüberhinaus sind weitere Neuzugänge bei uns ausdrücklich und zeitnah avisiert, besonders der nötige Mittelfeldspieler/Spielmacher wäre so wichtig - auch das konnte man in den beiden letzten Spielen sehen. Schließlich will unser neuer Stürmer ja auch entsprechend bedient werden. Also: willkommen, Emmanuel - und den Jungs viel Spaß in Österreich!

2. August: Kommt jetzt eine Latte, die gar keine ist?

Die Eisernen sollen sich in heißen Verhandlungen über die Verpflichtung von Emmanuel Latte Lath (27, links) befinden. © Martin Rickett/PA Wire/dpa Icke: Emmanuel Latte Lath (27) heißt er. Mittelstürmer ist sein Beruf. 4 Länderspiele hat er für die Elfenbeinküste absolviert. Aufgewachsen ist er in Italien bei Atalanta. Häufige Leihen zeichnen seine Fußball-Karriere. Seine erste wirklich große Saison spielte er 22/23 beim FC St. Gallen (er war dorthin verliehen worden). Dort erzielte er – neben 4 Torvorbereitungen – 16 Tore selbst. Das schien den Engländern aus Middlesbrough so gut gefallen zu haben, dass sie ihn für 7,1 Mio. Euro kauften. Und auch da gefiel er. Erzielte gleich in der ersten Saison 18 Tore (1 Assist). Und das wiederum sah Atlanta United aus der MLS. Stolze 21,25 Mio. Euro blätterten sie für ihn auf den Tisch. Aber Latte wiederholte seine Top-Leistungen aus den letzten zwei Spielzeiten nicht. In seiner ersten MLS-Saison erzielte er 7 Tore und bereitete 3 Tore vor. Allerdings hatte er dafür 30 Spiele Zeit. In der aktuell noch laufenden MLS-Saison machte er 16 Spiele. Dabei traf er 3x und 1 Tor bereitete er vor. Wohl zu wenig für die Amis. Er hat bis 2028 dort einen Vertrag und United hat noch eine einjährige Option. Gut möglich also, dass wir ihn ausleihen. Idealerweise mit einer niedrigen Kauf-Option. "Latte" ist 27 Jahre alt und "nur" 1,76 Meter groß. Er ist eben nicht die Kante oder die Latte für ganz vorn in der Spitze. Und trotzdem ist das Kopfballspiel eine Stärke von ihm. Wie früher der legendäre Karl-Heinz Riedle kann er ungewöhnlich hochspringen und erzielt so seine Kopfball-Tore. Er spielt Bälle direkt und ohne Schnörkel. So macht er die "einfachen" Tore. Ein Ballzauberer ist er nicht. Trotzdem hat er eine solide Technik. Manchmal sieht das etwas ungelenk aus, aber er behauptet die Bälle trotzdem. Gern schießt Latte aus der Drehung. Das macht es für jeden Keeper schwer, weil die Bälle erst kurz vor dem Einschlag sichtbar werden. Mit 33,22 km/h ist er durchschnittlich (ordentlich) schnell. Aber sein Antritt auf den ersten Metern ist enorm. Dadurch gewinnt er viele Zweikämpfe. Latte ist kein Tor-Vorbereiter wie Ilic. Er versucht immer den direkten Torabschluss. Vielleicht ergänzt er sich dadurch wirklich sehr gut mit seinem potentiellen Neben-Mann Ilic im Sturm. Das könnte wirklich - so - ein feines Duo werden. Die Dynamik von Latte und die Robustheit von Ilic – gepaart mit den - jeweiligen Stärken in Abschluss (Latte) und Vorbereitung (Ilic). Bei aller Euphorie gibt’s da noch ein größeres Problem. Egal wie gut oder schlecht Latte in der MLS performt, hat er ein garantiertes Einkommen von 3,74 Millionen Dollar. Wie wir das Problem lösen … ist mir noch völlig unklar. Entweder Latte verzichtet oder Atlanta muss die Hälfte seines Gehalts tragen. Andererseits wird sich aktuell wohl auch kein anderer Verein finden, der dieses Gehalt mit diesem Risiko zahlt. Der Spieler ist halt` eine Wundertüte. Fühlt er sich wohl, wie in der Schweiz oder in England, so performt er mit Toren. Ist dem nicht so, wie in den USA, blockiert er. Allerdings, diesen Wohlfühl-Faktor sollten wir ihm geben können. Ergo stehen unsere Chancen in Summe – gar nicht so schlecht. Oder wird es schlussendlich doch Futkeu aus Frankfurt? Beide Spieler sind teuer. Alternativ wäre da auch noch ein Ducksch zu haben. Er wäre wohl die preiswerteste Variante. Für 10 Tore ist ein Ducksch immer noch gut. Und Trimmel müsste nicht immer von der einen zur anderen Eckfahne hetzen. Das kann Ducksch nämlich ebenso gut. Was mir persönlich am besten gefallen würde? Ducksch plus einen der beiden anderen (Futkeu, Latte) verpflichten. Dann hätten wir im Angriff mit Ilic, Ducksch und Futkeu/Latte drei Topspieler für 2 Positionen. Burke, Skarke und Ljubicic werden nichts mehr bei uns und man könnte sie abgeben. Hinter Ducksch, Ilic und Futkeu/Latte kann man dann öfter einmal Bogdanovic (19) und Gray (19) bringen. Es wird Zeit, dass auch der 1.FC Union am Transfermarkt teilnimmt. Ach so, eins fällt mir gerade noch ein. Gladbach sucht aktuell intensiv nach einem zentralen Mittelfeldspieler. Kommt da dann noch einer für das Zentrum, so dürfte Neuhaus gar keine Chance mehr haben. Und bei uns würde er perfekt passen. Neuhaus hat nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Und sollten wir dann noch einen Taler übrighaben, so würde uns ein Kevin Schlotterbeck für hinten links gut zu Gesicht stehen. Einen guten Linksfuß für die Innenverteidigung haben wir leider nicht. Das wäre dann sogar akut, wenn für Querfeld noch ein attraktives Angebot bei uns landet (man munkelt es). Alternativ zu Schlotterbeck wäre der "Ossi" Uduokhai als linker Innenverteidiger auf dem Markt. Für mich ein unterschätzter Spieler. Ich habe von ihm schon bärenstarke Leistungen in der Bundesliga gesehen. Und zum leidigen Thema Khedira sage ich nichts mehr. Angeblich sind Mainz und Gladbach scharf auf ihn. Dazu New York, Trabzonspor und Besiktas. Sollte es wirklich noch zu einem Khedira-Wechsel kommen, würde Neuhaus noch mehr Sinn machen. Dann hätten wir in der zentralen Mittelfeld-Achse mit Kemlein, Schäfer und Neuhaus drei Kicker (für 2 Positionen), die auch Fußball spielen können. Haberer sehe ich hier Chancenlos. Die zentralen Mittelfeld-Talente Blaszczak (18) und Sliskovic (17) dürften dann näher an das Profi-Team rücken. Mal schauen, wann bei uns auch einmal etwas passiert. Eisern.

31. Juli: Hammer oder Amboss sein - stoppt Gianni Infantino!

Der Widerstand gegen Gianni Infantino (56) wächst. © Gutierrez/AP/dpa Unionfux: Was gerade passiert, ist schon entscheidend und absolut wegweisend für die Zukunft der FIFA: Gianni Infantino, diktatorisch regierender Präsident des Weltverbandes, dessen korrupte und hemmungslose Vorgehensweise, und das unter aller Augen, dem Fußball mehr und mehr Schaden zufügt, ohne dass ihn daran irgendjemand hindert, ist jetzt doch tatsächlich einen Schritt zu weit gegangen (eigentlich ja schon unendlich viele in den vergangenen zehn Jahren) - sein Plan, die Weltmeisterschaft plus diverse andere Turniere an Investoren zu verscherbeln stößt tatsächlich auf Widerstand und der wird immer massiver. Im Weltfußball gibt es 211 Verbände und jeder Verband hat eine Stimme, unabhängig von seiner Größe und seiner Stellung - so weit, so demokratisch. Doch gerade diesen Umstand hat Infantino ausgenutzt und sich dadurch nahezu unangreifbar gemacht, denn fast sämtliche kleinere Verbände hat er, durch vermeintlich großzügige Zuwendungen, in der Tasche, es ist fast unmöglich, irgendwelche Mehrheiten gegen ihn zu bekommen. Und so kann der Mann schalten und walten nach Gutdünken, ob er die Weltmeisterschaft aufpumpen will (und damit längst noch nicht am Ende ist) oder auch eine Rote Karte zurücknehmen, Sommerturniere in Wüstenstaaten vergeben oder Halbzeitpausen verlängern: wer will und kann was gegen diesen unumschränkten selbstverknallten Herrscher sagen? Und man dachte seinerzeit, Sepp Blatter sei nicht zu toppen… Kein Wunder, dass Gianni I. den 47. Präsidenten der USA bei jeder Gelegenheit hofiert und bewundert, da sind zwei von gleichem Schlag. Ist es nicht auch ein herrliches Regieren, wenn man sich nicht an störende Gesetze, egal ob geschrieben oder ungeschrieben, halten muss? Und nicht nur deswegen hätte er den großen Donald (ach, wär’s doch nur die Ente), zumindest über verwandtschaftliche Bande, mit im lukrativen Investorenboot. Doch zumindest die UEFA hat nun genug, zumindest sagt sie es, und andere Kontinentalverbände ziehen nach: man droht mit dem Boykott aller FIFA-Turniere und der verbleibende Rest ist zwar noch zahlreich, aber bei Weitem nicht mehr ganz so attraktiv - was wäre das denn für eine WM schon ohne die Europäer? Auch wenn es eher illusorisch ist, dass Infantino über diese Sache ganz und gar stürzt, es ist schon ein Stoppzeichen und es ist allerhöchste Zeit, dass mal eins gesetzt wird. Gut, dass die UEFA, mit ihrem Präsidenten Ceferin an der Spitze, sofort und unmissverständlich reagiert hat, selbst wenn sie ja auch nicht frei von Fragwürdigkeiten ist, wenn man mal nur an die europäischen Klubwettbewerbe denkt, die ja mittlerweile unverhohlene Gelddruckmaschinen sind und darum aufgebläht bis zur Unkenntlichkeit und versehen mit allen möglichen und unmöglichen Abfederungsmechanismen. Um Sport geht es da auch nur noch am Rande. Man darf sich eben nichts vormachen: Profifussball ist in vielen Dingen grenzwertig und die Grenzen werden dabei immer weiter ausgedehnt. Investoren sind aus dem Vereinsgeschäft kaum noch wegzudenken, inwiefern St. Germain ein Verein aus Paris ist oder City einer aus Manchester oder auch RB ein Leipziger Verein, das kann und muss sich jeder selbst beantworten. Eigentlich ist ja da Infantinos kühnfrecher Vorstoß nur logisch, vielleicht muss es ja dahin gehen, auch wenn es dann dahingeht. Trotzdem sollte man sich hinterher nicht den Vorwurf machen, dass das alles absolut widerstandsfrei verlaufen ist und man sich ja freiwillig das Grab geschaufelt und sich hineingelegt hat, weil das Bestattungshaus es ja so wollte. Schlimm genug, dass man immer wieder Infantinos allerorten zulässt, anstatt sie zum Teufel zu jagen, das ist nämlich das wirkliche Problem. Doch zumindest muss man ihnen auf die Finger hauen, wenn sie denn ausverkaufen, was ihnen gar nicht gehört. Es wird interessant, wie diese Machtprobe ausgeht, so leicht wird sich Infantino nicht geschlagen geben und ob der Widerstand über Lippenbekenntnisse hinausgeht, wird die Zukunft zeigen müssen. Doch eins ist klar: es geht hier um mehr als nur um eine Fußballweltmeisterschaft. Fällt dieser große Stein, dann ist das ein Signal, welches in verschiedenste Richtungen ausstrahlt. Dass dann solche Ideen wie eine Superliga wieder auf den Tisch kommen und diesmal sogar durchgewunken werden, ist da noch der kleinere Kummer. Also: wenn man schon nicht den Anfängen wehrt, dann doch bitte wenigstens den allzu bösen Fortsetzungen.

28. Juli: Von Ranglisten und kleinen Umbrüchen

Coach Mauro Lustrinelli (50, M.) muss weiterhin auf Neuzugänge warten. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Alle halbe Jahre gibt der Kicker seine Rangliste heraus, in der neuen Sommer-Rangliste sind nur drei Vereine nicht vertreten: St. Pauli, Wolfsburg, beide bekanntlich Absteiger - und Union. Im Winter waren wir noch dreimal dabei: Doekhi in der Kategorie Innenverteidigung, Khedira im defensiven Mittelfeld und Ansah auf der offensiven Außenbahn. Die einzigen Unioner, die erwähnt werden, sind nur Ex-Unioner: Ryerson vom BVB und Leweling aus Stuttgart, den wir selbst dorthin verliehen und dann für kleines Geld verkauft haben, weil wir keine Verwendung für ihn hatten. Natürlich sind das nur Listen eines, naja, Fachmagazins, im Grunde nicht von allzu großer Bedeutung und es ist schon eigenartig, dass wir trotzdem Elfter geworden sind - andererseits ist das schon ein Spiegel unserer sehr durchwachsenen Rückrunde, das konnten auch die letzten beiden guten Spiele nicht mehr entscheidend rausreißen. Kein Wunder, dass die meisten Bundesligisten teilweise irre Angebote für ihre Spieler bekommen, während das Interesse an unserem Kader doch offenbar sehr übersichtlich bleibt. Wirklich herausragend war eben keiner bei uns in der vergangenen Spielzeit, in der zweiten Saisonhälfte noch weniger, vielleicht mal in dem einen oder anderen Spiel, aber nicht insgesamt. Einzig Danilho Doekhi ist bei einem großen Verein wie Lazio Rom untergekommen, was aber auch daran liegt, dass er ablösefrei war. Ja, wir schaffen es ja kaum, ein paar Jungs für lau von der Payroll zu bekommen: Zu blass oder zu verletzungsanfällig sind die Kandidaten, zudem werden sich die fraglichen Spieler auch nicht finanziell verschlechtern wollen - schwierig. Leise Munkeleien gibt es lediglich um Aljoscha Kemlein, für den der AS Rom angeblich bereit sein soll, immerhin fünfzehn Millionen auf den Tisch zu legen, aber überaus fraglich, wie belastbar dieses Geflüster ist, ohnehin wäre das wohl nicht genug. Auf lange Frist wird das jedenfalls nicht gutgehen, dass wir kaum Einnahmen aus Spielerverkäufen generieren können und zugleich den Klassenerhalt mit einem ziemlich durchschnittlichen Kader angehen müssen. Im Moment setzen wir doch einzig darauf, dass einige Akteure ihr Leistungsvermögen in Zukunft konsequenter und kontinuierlicher ausschöpfen werden, wie zum Beispiel Burke oder Ilic, Schäfer, Querfeld und Ansah, um nur einige zu nennen, bei denen noch ziemlich viel Luft nach oben ist - zumindest hoffen wir das. Eine qualitative Auffrischung ist derzeit noch nicht in Sicht (nicht mal Gerüchte gibt es), auch wenn sie so wichtig wäre, um die Optionen für Mauro Lustrinelli zu erweitern, dem ich zwar viel zutraue, doch wer kann nicht etwas Hilfe bei seiner schwierigen Aufgabe gebrauchen? Alles neu mit dem beinahe gleichen Kader: Wie soll das denn auch gehen? Perfekt wäre es, wenn ein, besser zwei neue Spieler, an einen größeren Umbruch ist schon gar nicht mehr zu denken, noch vor dem österreichischen Trainingslager kommen und wie gesagt: Es sollte sich dabei nicht um eine bloße Kaderverbreiterung handeln, denn an anständiger Mittelklasse haben wir nun wirklich genug. Die Schwierigkeit besteht nun darin, fähigen Leuten, die auch noch wenig bis nichts kosten sollten, die neue Aufgabe beim 1. FC Union schmackhaft zu machen und zu beten, dass nicht noch ein Mitbewerber mehr Gehalt bietet, und das alles auf einem finanziell ziemlich aufgeheizten Markt. Denkbar wären ja auch Leihen, aber die gehen erfahrungsgemäß nicht ganz so flott, da warten die fraglichen Vereine erst bis kurz vor knapp, um dann zu sehen, wer es doch nicht unter die ersten zwanzig in ihren Kader schaffen könnte. Gelingt uns die Aufwertung unseres Aufgebots nicht oder nur unzureichend, werden wir nicht nur abermals in der nächsten Kicker-Rangliste fehlen, sondern auch eine weitere schwierige und zähe Saison vor uns haben und keinerlei Garantie, dass es letztendlich wieder gut geht. Es wäre schon fahrlässig und unverständlich, so wenig Konsequenzen aus den letzten Jahren zu ziehen und unsere Bundesligazugehörigkeit so aufs Spiel zu setzen, auch wenn die Schwierigkeiten ja nicht zu bestreiten sind. Aber noch ist ja genügend Zeit und ich bin mir sicher, unsere Verantwortlichen sind sich dessen bewusst - aber die Nervosität steigt schon, von Tag zu Tag. Einen Quasi-Neuzugang gibt es wohl doch: Der ehemalige Stammkeeper des 1. FC Saarbrücken, Phillip Menzel, wird uns als Gastspieler unterstützen, weil Rönnow und Raab weiterhin nicht einsetzbar sind - aber langfristig wird er eher nicht bleiben.

24. Juli: Verrückter Transfermarkt

Union-Coach Mauro Lustrinelli (50, r.) benötigt von Manager Horst Heldt (56) dringend noch einen zuverlässigen Knipser. © Soeren Stache/dpa Icke: Die Spieler des 1. FC Union haben Kurz-Urlaub. Auf der Neuverpflichtungsseite unseres Klubs passiert gar nichts. Spieler, wo man weiß, sie haben kaum Einsatzchancen sind kaum irgendwo anders im Gespräch. Die letzten Testspielergebnisse haben uns auch nicht wirklich euphorisiert. Woran soll sich der gemeine Union-Fan gerade erfreuen? Es ist wirklich schwer. Während ein Zweitligist wie Wolfsburg uns gerade einen Damar vor der Nase weg kauft, schauen wir in die Röhre. Aber vorrangig sind wir ja auf der Jagd nach Stürmern. Und da wird es besonders dünn. Die begehrtesten Stürmer, vor allem aber die, die bezahlbar sind, haben alle schon einen neuen Verein gefunden. Es sind echt wenige brauchbare Stürmer noch auf dem Markt. Ablösefreie Stürmer noch weniger. Der Spanier Aranda (24) ist wohl aktuell fast der einzige ablösefreie Stürmer auf dem Markt, der uns sofort weiterhelfen würde. Und das europaweit. So man die Ü30-Fraktion mal außen vor lässt. Wir werden nicht drumherum kommen, auf unserer Stürmer-Suche eine Ablöse bezahlen zu müssen. Immer noch im Gespräch ist Dinkci. Aber auch für ihn wird eine Ablöse fällig werden. Die andere Frage bei ihm ist, ob er der treffsichere Stürmer ist, den wir benötigen. 14 bisherige Tore in 103 Bundesligaspielen sind eher eine maue Bilanz. Und da für ihn mindestens vier Millionen Ablöse fällig werden, muss man Zweifel haben. Wahrscheinlich müssen wir uns an ein Kaliber wie Futkeu (Frankfurt) heranwagen. An ihm sind vier Bundesligisten dran. Nur ist er wahrscheinlich noch teurer als Dinkci. Ohne ein finanzielles Risiko einzugehen, wird es in diesem Sommer nicht gehen. Die Alternative heißt, dann nur noch, mit unseren vorhandenen Stürmern in die Saison zu gehen und auf ein Wunder zu hoffen. Eine alte Regel - zum Schluss gibt es unvorhergesehene Schnäppchen - scheint außer Kraft zu sein. Der Markt ist in diesem Sommer einfach verrückt. Es scheint, je länger wir warten, desto kleiner werden unsere Chancen. Eisern.

21. Juli: Ich war, ich bin, ich werde sein - Christopher Trimmel bleibt Kapitän

Christopher Trimmel (39) ist als Kapitän von Union Berlin bestätigt worden. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Eigentlich wird die Ernennung des Kapitäns einer Fussballmannschaft ein Stück zu hoch gehängt, so viel hat der nämlich letztlich gar nicht zu sagen, auch wenn er mittlerweile der Einzige sein soll, der sich sinnloserweise beim Schiedsrichter beschweren darf. Sicher, er hat schon noch ein paar Aufgaben rund ums Spiel, ist zudem der Sprecher der Mannschaft und er hat idealerweise eine Vorbildfunktion - es gibt dazu eine ganz gute lateinische Bezeichnung: primus inter pares, der Erste unter Gleichen. Wer wird Kapitän? Es eignen sich einigermaßen intelligente, oft eher ältere Spieler mit einer gewissen Leistungsgarantie, besser Feldspieler als Torwarte (sonst muss der so viel laufen, wenn er zum Schiri will), er sollte sowas wie Führungsqualitäten besitzen. Manchmal wird er demokratisch ermittelt, also von der Mannschaft gewählt, manchmal diktatorisch, dann macht der Trainer eine Ansage - beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Gerade hat Trainer Mauro Lustrinelli bekräftigt, dass der Käpt'n vergangener Jahre, der ewige Christopher Trimmel, der Käpt'n der kommenden Saison sein wird, mit Rani Khedira als erstem Stellvertreter. Auch, wenn Trimmel vielleicht in der kommenden Saison immer weniger Spielzeit bekommen wird, aufgrund seines fortgeschrittenen Alters, ist das eine sehr gute Entscheidung - es kann keinen besseren geben. Der Mann weiß nämlich, wie kein anderer im Kader, wie dieser Verein funktioniert und welche Werte in ihm gelebt werden, auch, weil er in seine dreizehnte Saison bei uns geht. Obendrein ist er ziemlich perfekt in der Außendarstellung. Er redet kein dummes Zeug, sondern kann zusammenhängend ein paar sinnvolle Sätze formulieren, mehr wird ja meist vor den Mikrofonen vor und nach dem Spiel nicht verlangt - jedenfalls fallen seine Kommentare regelmäßig wohltuend im allgemeinen Bundesligablabla auf. Und nicht zuletzt bringt er immer noch seine Leistung, egal ob in der Startelf oder als Einwechsler, seine Standards und Flanken sind immer noch die brauchbarsten bei uns (auch, wenn sich da mal langsam echte Konkurrenz auftun sollte!), seine Grätschen in höchster Not geradezu legendär, seine Märsche auf rechts bringen oftmals die Dynamik, die gerade gebraucht wird. Ich bin mir sicher, das wird auch in seinem voraussichtlich letzten Jahr als Spieler so sein, ohne Wenn und Aber. Um Leistungswillen braucht man sich keine Sorgen zu machen beim ältesten Feldspieler der Liga, da können gern ein paar jüngere Spieler nochmal genauer hinschauen und sich bitte ein Beispiel nehmen. Es gibt natürlich einige Stimmen, die gern Aljoscha Kemlein in der Kapitänsrolle gesehen hätten, mit Sicherheit auch keine schlechte Idee, doch Kemlein hat mit seinen knapp zweiundzwanzig Jahren noch jede Menge Zeit, ihm gehört die Zukunft. Und momentan könnte die zusätzliche Aufgabe noch ein wenig viel sein für einen Spieler, der noch dabei ist, sich in der Bundesliga zu etablieren. Ohnehin wird schon sehr auf ihn geschaut, denn er ist ein Eigengewächs und das ist bei uns, noch und leider, eine eher seltene Pflanze. Der letzte, der sich aus dem eigenen Nachwuchs so durchgesetzt hat, war Steven Skrzybski - und der hat uns vor acht Jahren verlassen. Also, Aljoschas Zeit kommt noch, Christophers Zeit ist noch nicht zu Ende, wir wünschen unserem alten und neuen Käpt'n eine erfolgreiche Saison! In dieser Woche haben die Spieler noch einmal Urlaub, bevor in der kommenden Woche zwei Spiele anstehen: Am Samstag in Dresden, am Sonntag in der Alten Försterei gegen den Cagliari, Vorjahresvierzehnter der Serie A. In Dresden ist eher der zweite Anzug zu erwarten, während gegen die Italiener unsere vorläufige Bestbesetzung antreten könnte. Im Anschluss daran geht es für eine gute Woche ins Trainingslager nach Österreich. Ich könnte mir vorstellen, dass also gerade in den kommenden zwei Wochen so einiges in Sachen zu- und Abgängen passiert, damit sich im Trainingslager dann so langsam die zukünftige Stammelf herauskristallisieren kann. Dass trotzdem Bewegung bis zum ersten September drinbleiben wird, liegt in der Natur der Sache. Insofern: viel Erholung für die Jungs und spannende Tage uns allen!

18. Juli: Unions Stammformation für die neue Saison

Eine echte Stammformation hat sich unter dem neuen Coach Mauro Lustrinelli (50, M.) noch nicht herauskristallisiert. © Soeren Stache/dpa Icke: 22 Spieler zwischen 16 und 23 Jahren hat der 1. FC Union in seinen bisherigen Vorbereitungsspielen bislang eingesetzt. "Jugend forscht" nannte man das früher in anderem Zusammenhang. Natürlich muss und will der neue Trainer Lustrinelli alle Spieler kennenlernen. Auch die A-Jugendlichen. Nur sind wir aktuell in der Mitte der Testspiele angelangt. Betrachtet man die komplette Saison-Vorbereitung, so sind wir schon in der zweiten Hälfte angelangt. Ziemlich genau vier Wochen sind es noch, bis der erste Anpfiff der neuen Bundesliga-Saison erfolgt. Da wird es jetzt Zeit eine Stammformation von 15, 16 Spielern zu finden. Doch wer genau hinschaute, der erkannte, wer sich herausschälte und zukünftig zum erweiterten Stamm gehören wird. Im Tor ist es ganz einfach oder auch ganz kompliziert. Wie man es betrachten möchte. Klaus – unser ehemals dritter Keeper – steht im Tor und macht seine Sache hervorragend. Raab, die "alte Nummer zwei" ist noch verletzt und wird immer mal wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Hannover 96, die ihn wollten … haben aber inzwischen den zur Schweizer Nationalmannschaft gehörenden Leretz geholt. Und unser eigentlicher Stammkeeper Rönnow hat bis jetzt – verletzungsbedingt – schon die halbe Vorbereitung verpasst. Ob er das in den verbleibenden vier Wochen noch aufholen kann, ist fraglich. Stand jetzt steht Klaus bei uns im Tor. Und das ist keine Schwächung! In der Viererkette, unserer neuen Abwehrformation, wurde viel experimentiert. Aktuell hat die Formation mit Juranovic – M. Friedrich – V. D. Bosch – Köhn wohl leicht die Nase vorn. Aber das kann sich noch ändern. Die augenblicklich wohl zweite Reihe mit Trimmel – Querfeld – Nsoki – Rothe ist sehr nah dran. Auch Ogbemudia wird regelmäßig eingesetzt und macht seine Sache ordentlich. Mit neun Spielern für vier Positionen haben wir ausreichend Quantität im Kader. Ob wir es zu einem Bollwerk schaffen, zeigt sich erst noch, wenn wir gegen richtige Gegner spielen. Unser Mittelfeld setzt sich aus zwei defensiv orientierten, zentralen Mittelfeldspielern und zwei offensiven Spielern auf den Halb-Positionen rechts und links zusammen. Bei Bedarf sollen die über die Flügel kommen oder auch nach innen ziehen und das Spiel dirigieren. Bei den defensiven Spielern hat auch Khedira (WM für Tunesien) die halbe Vorbereitung verpasst. Steigt er wieder mit ein, was nicht ganz sicher ist, so ist sein Stammplatz wohl garantiert. Warum nicht sicher? Er war längere Zeit als Abgang zu Borussia Mönchengladbach im Gespräch. Diese wollten aber augenscheinlich Unions Ablöse-Forderung nicht erfüllen. Tendenz: Khedira wird bleiben. Ansonsten hieß das defensive Duo oft Schäfer und Kemlein. Haberer wurde auch mal dort eingesetzt, aber für zu "leicht" befunden. Khedira, Schäfer und Kemlein machen die zwei Plätze unter sich aus. Durch den Trainingsrückstand von Khedira, werden wohl Schäfer und Kemlein am 1. Spieltag starten. Auf den offensiven Halb-Positionen ist es (fast) am einfachsten. Es beginnen immer Ansah (rechts) und Burcu (links). Beide haben Technik und Übersicht. Sind also für diese Positionen genau richtig. Was ihnen noch fehlt, ist das Durchsetzungsvermögen in der Bundesliga. Schaffen sie das auch noch, ist Union dort glänzend aufgestellt. Und dahinter lauert der immer noch erst 16-jährige Güther, Unions Mega-Talent, der sogar rechts und links spielen kann. Jeong und der wieder im Kader stehende Skov stehen für diese Positionen auch noch bereit. Beide bringen von Hause aus eigentlich alle Voraussetzungen für die offensiven Positionen mit, konnten aber augenscheinlich den Trainer noch nicht überzeugen. Sonst hätten sie mehr Einsatzzeit bekommen. Qualität und Quantität stimmen hier wohl, aber nur wenn wir davon ausgehen, dass sich Güther, Skov und Jeong während der Saison noch steigern können. Besonders bei Güther bin ich da zuversichtlich. Im Angriff, der aus zwei Spielern besteht, wird es dramatisch. Eigentlich überzeugt bisher nur Ilic. Und auch der hat wohl Angebote zu wechseln. Aber noch ist er da, kämpft, ackert und bereitet vorrangig Tore vor. Selber treffen ist – wie auch in der letzten Saison – in der Vorbereitung nicht seine hervorstechende Stärke. An seiner Seite lief bisher meistens Burke auf. Hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber. Das ist bisher gar nichts gewesen. Bedia wurde inzwischen verkauft. Ab und an spielten auch Skarke und Ljubicic im Sturm. Aber auch sie zeigten nicht taugliche Leistungen für die Bundesliga. Dahinter hat Union noch die Talente Gray und Bogdanovic, sowie aus der A-Jugend Engel. Ich denke bald wird Lustrinelli nur noch auf unsere Talente setzen. Sie sind auch jetzt schon genauso wirkungsvoll wie Burke, Skarke und Ljubicic, versprechen aber auf Grund ihres Alters weitere Steigerungen. Und hier ist dann klar ersichtlich, wo sich Union verstärken muss. Ganz vorn. Treffsichere Stürmer müssen her. Und ich spreche bewusst in der Mehrzahl. Manager Heldt ist seit Sommer 2024 bei Union. In diesem Zeitraum fielen die Verpflichtungen von Skarke, Burke und Ljubicic. Jetzt findet er keine Abnehmer für sie. Und darf wahrscheinlich deswegen auch keine neuen Stürmer verpflichten. Auch sein Experiment mit Prtajin ging schief. Das konnte er inzwischen bereinigen. Bedia und Jordan fielen nicht in den Heldt-Zeitraum. Dafür kann er nichts. Wann endlich gelingt es dem 1. FC Union wieder, einen guten und treffsicheren Stürmer zu verpflichten? Die letzten Stürmer-Flops reichen eigentlich für zehn Jahre. Hoffen wir darauf oder auch, dass eins unserer drei Stürmer-Talente den Durchbruch schafft. Da ist übrigens noch ein Mittelstürmer neu in unserer U19. Matjani kommt aus unserer eigenen U17. Er ist albanischer U17-Nationalspieler und er trifft bislang bei Union immer in jedem zweiten Spiel, wie auch in seiner Nationalmannschaft. Mit seinen 1,89 Meter hat er auch die richtige Größe für einen Mittelstürmer. Daumen drücken. Eisern.

15. Juli: Still ruht der See: der Kaderumbruch lässt (noch) auf sich warten

Danilho Doekhi (28) während des Spiels. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Gerade als alter Ostler hat man den alten Grundsatz verinnerlicht: haben ist besser als brauchen. Nicht allein deshalb wird man, eigentlich Jahr für Jahr, nervös, wenn nicht schon zum Trainingsauftakt der Kader steht, alle Spieler, die nicht mehr benötigt werden, sind, gerne zu höchstmöglichen Ablösen, zu ihren neuen Vereinen abgegeben, obendrein gibt es hochinteressante Verpflichtungen, eine perfekte Mischung aus jungen und erfahrenen Kickern, ablösefrei und wenn's doch was gekostet hat: spektakulär a la „Wie haben sie den denn gekriegt?“ Spätestens zwei Wochen nach Trainingsbeginn bricht also spätestens leichte Panik aus: sind die denn bei Union alle bekloppt? Wo bleiben sie denn alle, die neuen Zauberfüße? Nun, zum einen empfiehlt es sich, auf keine Wunderdinge zu hoffen. Wenn ich sehe, dass mittlerweile für knapp zwanzigjährige Spieler nach einer guten Saison gerne mal fünfzig, sechzig Millionen verlangt und ausgegeben werden, dann weiß ich, dass wir da auf absehbare Zeit eher geringere Chancen auf diesem immer mehr durchdrehenden Markt haben - weil uns einfach die Kohle fehlt und wir mittlerweile froh sind, überhaupt was für abwanderungswillige Spieler zu kassieren, die traurige gut eine Million für Benes (der ja drei gekostet hat) spricht da Bände, die Ablösefreiheit von Doekhi und Leite auch. Fällt uns noch jemand ein, der eine größere Summe generieren könnte? Im Moment eher nicht. Will sagen, schon Größenordnungen von fünf Millionen als Ablösesumme sind für uns derzeit schwer darstellbar - sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, von den z. B. siebzig Millionen, die der SC Freiburg gerade von Aston Villa für Manzambi erhält, ganz und gar zu schweigen. Und zusätzlich ist das ganze Karussell auch noch nicht so recht in Schwung gekommen, noch kein Verein in der ersten und zweiten Bundesliga ist da schon sehr weit, kaum eine Nachricht in Sachen Neuzugang lässt bisher so richtig aufhorchen. In Charlottenburg bei der Hertha zum Beispiel wurden ja etliche Leistungsträger abgegeben inklusive der großen Galionsfigur Reese (und dabei ganz stattlich was eingenommen), trotzdem hat noch kein einziger Neuer unterschrieben. Gut, was kümmert uns fremdes Leid, doch gerade durch die Weltmeisterschaft verzögert sich bekanntlich in diesem Jahr so einiges - selbst der Bundesligaauftakt findet erst Ende August statt, wenige Tage vor Schließung des Transferfensters am ersten September, 18 Uhr. Insofern sind noch über sechs Wochen Zeit, es wird sich noch einiges bewegen, auch bei uns - und dann kommt ja auch noch ein gewisser Dominoeffekt zum Tragen, unabdingbar für eine gewisse Dynamik auf dem Markt und von der sind wir einfach abhängig, zumal mit unseren sehr begrenzten finanziellen Möglichkeiten. Auch wenn natürlich klar sein dürfte, dass am Schluss das Gros unserer Fangemeinde enttäuscht sein wird - wieder mal, doch das liegt in der Natur der Sache. Dabei sollten wir aber auch nicht vergessen, dass die meisten großen Namen uns in den letzten Jahren eher kein Glück gebracht haben. Die Kunst ist also, vorerst aus dem vorhandenen Kader das Optimale rauszuholen (und nebenbei Spieler für die Zukunft größeren Vereinen interessant zu machen), ich glaube, Mauro Lustrinelli kann das, auch wenn das schon zu den eher schwierigen Aufgaben gehört - aber wer Meister mit einem Aufsteiger werden kann (ist nicht gerade Standardrepertoire), der kann durchaus auch das, nichtsdestotrotz dürfte er auch schon eine Liste mit möglichen Zu- und Abgängen erstellen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihm da bei seiner Verpflichtung so gar nichts versprochen wurde. Zugegeben ärgerlich ist dann natürlich, wenn wir jemanden wie Stanley Nsoki gerade fest verpflichtet haben und er (schon wie bei seiner Leihe vor einem Jahr) erstmal verletzt ist und das offenbar für einige Wochen. Klar kann sowas immer passieren, aber die Liste unserer Dauerverletzten ist langsam ein bisschen lang - und die Zweifel, ob so ein Spieler uns wirklich weiterhelfen kann, werden jedenfalls nicht kleiner. Unterm Strich ist also wieder mal jede Menge Geduld gefragt und zarter, wenn auch gefühlt unbegründeter Optimismus, darin ist der Unioner ja geübt. Hoffen wir, dass Horst Heldt’s Händchen ein wenig goldener als in der Vergangenheit ist (und vor allem endlich den so dringend benötigten spielbegabten Mittelfeldmann findet und verpflichtet), Luft nach oben hat der immer etwas zu entspannt wirkende Kaderplaner jedenfalls genug. Und eins sollte man auch nicht außer Acht lassen: wenn der eine oder andere schon vorhandene Akteur bei uns endlich mal nachhaltig ausm Knick kommen würde (und da fallen jedem von uns so ein paar Namen ein), dann hätten wir ja quasi schon einige Neuzugänge, oder? Außerdem sind die ersten vier Spieltage fix: erst müssen wir zweimal Samstag um 15.30 ran (gegen Frankfurt und in Leverkusen, dann zweimal Freitagabend um halb neun (gegen Schalke und bei den Bayern). Auf jeden Fall ein relativ heftiger Auftakt, aber dass die Liga immer schwer ist, das dürften wir ja in den letzten sieben Jahren schon gelernt haben. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen schnurz, zumal die Beinahe-Tradition ja auch gewahrt bleibt: Auftakt zu Hause - letztes Spiel auch, insofern alles gut.

13. Juli: Kleine Blamage in Jena

Auf Mauro Lustrinelli (2.v.r.) und sein Trainerteam wartet noch jede Menge Arbeit. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Mit dem FC Carl Zeiss Jena verbindet uns so einiges in Vergangenheit und sogar in der Gegenwart: Zum Beispiel schlugen wir 1968 überraschend den frisch gebackenen Meister Jena im FDGB-Pokalfinale, bis dato ist das unser einziger, ernsthafter Titel. Und der neue Trainer der Jenenser ist Marco Grote, ehemaliger U19-Trainer von Union und darüber hinaus allen noch als Interimstrainer mit dem Last-Minute-Happy End vor zwei Jahren im Gedächtnis - um nur zwei Schnittpunkte zu nennen. Im Wettkampfmodus begegneten wir uns zuletzt 2018 in der ersten Runde des DFB-Pokals - das letzte Punktspiel war hingegen schon 2009. Danach trennten sich die sportlichen Wege, inzwischen liegen mehrere Ligen zwischen uns. In der neuen Spielzeit wollen die Jenaer einen erneuten Anlauf wagen, der Regionalliga endlich zu entfliehen, dummerweise planen das noch fünf bis sechs weitere Mannschaften - es wird verdammt schwer. Die Thüringer bestreiten schon in zwei Wochen ihr erstes Punktspiel in der Regionalliga Nordost, dann empfängt man den FSV Zwickau. Zum Saisonauftakt vor immerhin siebentausend Zuschauern (davon tausend Unioner) sind wir zu Gast im Paradies und verlieren gegen den Viertligisten verdient mit 0:2. Nach einer schwachen ersten Hälfte unsererseits liegen wir schon durch einen frühen Gegentreffer hinten. Ungeschicktes Rumgepasse vor dem eigenen Tor wird von Löder ausgenutzt und unsere Jungs fällt keine passende Antwort dazu ein. Nach der Pause wird komplett durchgewechselt. So kommen wieder einige Nachwuchsspieler bei uns zum Zug. Unser Spiel wird jetzt durchaus engagierter und etwas besser, doch können wir mehrere Chancen zum Ausgleich nicht nutzen und kriegen wenige Minuten vor Schluss dann das zweite Tor - Lankford haut den Ball aus fünfzehn Meter ins kurze Eck. Nachdem wir uns schon am Donnerstag beim Chemnitzer FC beim 1:1 nicht mit Ruhm bekleckert haben - was soll man jetzt davon halten? Ja, wir sind gerade erst in die Vorbereitung gestartet und ja, Freundschaftsspiele haben ohnehin sportlich eine eher mäßige Bedeutung und ja, der Trainer bekommt wertvolle Informationen, die der Laie nicht so einfach sieht und nein, wir spielen zum Glück nicht in der Regionalliga. Nichtsdestotrotz ist das Ganze schon etwas blamabel für einen Bundesligisten und äußerst schwer schönzureden, auch wenn es nicht zur Augenwischerei taugt und der FC Carl Zeiss immerhin einen vielversprechenden Saisonauftakt verzeichnen kann - wenigstens etwas. Ob wir die spielerischen und fußballerischen Probleme der vergangenen Spielzeiten tatsächlich noch weiter und in voller Größe mit uns rumschleppen, werden die nächsten Wochen zeigen, in knapp sechs treten wir im Pokal in Braunschweig an, insgesamt noch genügend Zeit, aber immer weniger üppig, als man denkt. Doch woher soll's jetzt auch kommen? Lustrinelli hat momentan keinen besseren Kader als Baumgart zur Verfügung und kann jetzt auch nicht jedem im Schnelldurchlauf von zwölf Tagen besseren Fußball beibringen und zudem eine funktionierende Taktik implantieren. Auf der anderen Seite wird er schon jetzt registrieren, was er von einzelnen Spielern erwarten kann - und da werden so einige nicht gerade Pluspunkte gesammelt haben. Am Wochenende gibt es zwei Spiele in der Schweiz, gegen Winterthur und Aarau, beides Zweitligisten, schon da sollte sowas wie Wiedergutmachung betrieben werden. Ich weiß, noch ist es unbestritten viel zu früh, um in Panik zu verfallen, aber es wäre doch sehr zu wünschen, dass Horst Heldt im Hintergrund an einigen Spielern baggert, die uns wirklich weiterhelfen können (und es ihm außerdem gelingt, etwas Platz im allzu mitlaufenden Teil des Kaders zu schaffen), und darüber hinaus sollte Mauro Lustrinelli möglichst schnell hinkriegen, etwas weniger offensichtliche Komfortzone beim 1. FC Union zuzulassen und er muss natürlich auch die Spieler finden und bekommen, die er für seinen Fussball braucht. All das ist unabdingbar, um eine entspanntere Spielzeit als die letzten drei Saisons zu erleben und endlich mal wieder ein paar Schritte nach vorn statt immer nur seitwärts zu machen. Andrik Markgraf, der erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag verlängert hat, hat sich im Spiel gegen den CFC leider einen Kreuzbandriss zugezogen und auch wenn diese Verletzung nicht mehr so ganz den Schrecken früherer Jahre hat, ist es schon heftig, gerade zu diesem Zeitpunkt. Unwahrscheinlich, dass er zur Winterpause schon so fit ist, um gegebenenfalls verliehen werden zu können und unwahrscheinlich, dass er im nächsten Frühjahr nennenswerte Spielpraxis bei uns erhalten kann, das ist wirklich bitter für den jungen Linksverteidiger - umso mehr gute und schnelle Besserung! Und da es derzeit keine wirklich belastbaren Gerüchte um Zu- oder Abgänge gibt, noch ein paar Informationen zu ehemaligen Unionern: Danilho Doekhi soll demnächst bei Lazio Rom unterschreiben, Michael Gspurning ist unter Oliver Glasner neuer Torwarttrainer bei Nottingham Forest und der AC Florenz sortiert Robin Gosens trotz Vertrages bis 2028 aus. Schalke und er träumen voneinander - aber wenn ihm Berlin schon nicht gefallen hat, wird Gelsenkirchen ein Hardcore-Kulturschock, zumal nach der Toskana …

10. Juli: Union übt weiter das neue 4-4-2 System

Mauro Lustrinelli (50) will angeblich seinen Meisterschüler Kastriot Imeri (26) zu Union holen. © Soeren Stache/dpa Icke: Union absolviert sein drittes Testspiel beim Chemnitzer FC. 1:1 endet es. Jetzt werden die Gegner – im Vergleich zu den ersten beiden Test-Gegnern – stärker. Gleich bleibt das System des neuen Trainers Lustrinelli. Hinten immer mit Viererkette. Davor zwei zentrale Mittelfeldspieler mit eher defensiver Ausrichtung. Dafür spielen auf den Außenpositionen im Mittelfeld immer offensive Spieler. Auch Spieler aus der A-Jugend (Vulin, Engel) bekommen Einsatzzeiten. Beim 16-jährigen Güther war das ja (vorher) klar gewesen. Für das linke Mittelfeld versucht Union Imeri aus der Schweiz loszueisen. Lustrinelli kennt ihn aus Thun ganz genau. In das Schweizer WM-Aufgebot hat er es nicht geschafft. Ein Länderspiel steht für ihn zu Buche. Der junge Torwart Schenk aus Münster wird auch noch gehandelt. Obwohl das – aus meiner Sicht – nicht wirklich Sinn macht. Selbst wenn uns Raab noch verlassen sollte, haben wir mit Rönnow und Klaus zwei Klasse Keeper. Im Nachwuchs mit Welsand und Gagzow noch Talente in der Hinterhand. Und Eigengewächs Wisbereit hat noch keinen neuen Verein. Der ist immerhin Nachwuchs-Nationalspieler. Unsere Torhüter-Politik ist schwer zu verstehen. Und neuerdings ist auch Matoshi vom FC Thun ein Thema bei uns. Er ist ebenfalls am liebsten im linken Mittelfeld unterwegs. Da scheint Lustrinelli Nachholbedarf zu sehen. Mehr an fundierten Gerüchten existieren nicht. Unions Politik bei Verpflichtungen funktioniert immer noch. Nichts dringt an die Öffentlichkeit. Dagegen wird parallel gerade mit Lichtenberg 47 verhandelt, wo denn die Frauen-Mannschaft während der Bauarbeiten ihre Spiele austrägt. Union zögert noch und prüft. Ja, für den 47er-Oberligisten wäre das eine große Chance. Warum? Die notwendigen Modernisierungsarbeiten für das Zoschke-Stadion – für die jetzt sogar die Finanzierung steht – würden natürlich enorm beschleunigt werden. Welche guten Alternativen Union noch hat … ist nicht ganz klar. Alle anderen Varianten wären wohl viel weiter entfernt. Das nächste Testspiel findet am 12.7. in Jena statt. Dann kommt noch Winterthur (17.) und danach Aarau (18.). Bevor es am 1.8. gegen Dynamo Dresden geht. Am 2.8. steht Cagliari Calcio auf dem Plan. Das ist gar nicht mehr viel Zeit, um eine neue Stammformation zu finden. Eisern.