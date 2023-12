Wie immer in Bochum: Union verliert bei seinem Angstgegner

Kevin Volland (31, links) blieb gegen den VfL Bochum komplett blass. © David Inderlied/dpa

Das Spiel an der Castroper Straße war keine drei Minuten alt, da stand Kevin Stöger alleine am Fünfmeterraum von Union Berlin und köpfte nur knapp am Tor vorbei.

Sowohl die Gastgeber aus Bochum als auch die Berliner versuchten dann über ein schnelles Umschaltspiel in die Partie zu kommen.

Nach zwölf Minuten wurde das Spiel aufgrund von Fan-Protesten gegen die DFL kurz unterbrochen. Nach guten 20 Minuten war zu erkennen, dass beide Teams um Sicherheit bemüht waren und noch wenig Risiko gingen.

In der 28. Minute musste dann Union-Keeper Frederik Rönnow das erste Mal eingreifen. Eine Ball von Goncalo Paciencia wehrte der Däne stark ab. Nur vier Minuten später zeigte sich auch Union das erste Mal vor dem Tor des VfL. Ein Schuss von Janik Haberer wurde zur Ecke geklärt.

Die erste Halbzeit plätscherte dann nur so vor sich hin, bis zu vierten Minute der Nachspiel. Eine Ecke von Stöger bekamen die Eisernen eine Ecke nicht verteidigt und der Ball landete bei Asano. Der Japaer schloss freistehend zur Führung für die Bochumer ab.

Der Treffer zum 1:0 war zugleich die letzte Aktion der ersten Halbzeit, Schiedsrichter Sven Jablonski pfiff im Anschluss zur Pause.