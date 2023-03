Wiedersehen macht Freude: Fast alles spricht für Union Berlin!

Berlin - Geht es nach dem Gesetz der Serie, steht der Sieger bereits fest: der 1. FC Köln ist ein gern gesehener Gast in der Alten Försterei. In Köpenick haben die Geißböcke immer verloren. Zudem haben sie gegen den 1. FC Union Berlin noch nie gewonnen. In sieben Duellen ging Union sechsmal als Sieger vom Platz (ein Remis).