Wütende Bayern und Anreise-Ärger: Warum Union gleich doppelt Pech hat

Berlin - Für die meisten Fußballfans ist München keine Reise wert, zumindest was die Punkte angeht. Zu übermächtig sind die Bayern in der Allianz Arena - mit Ausnahme der Pleite gegen Bremen. Jetzt wird den eisernen Anhängern auch noch die Anreise erschwert. Der Bahn-Streik kommt Union Berlin in die Quere.