Zukunft bei Union? So viel kostet Stuttgart-Leihgabe Jeong

Woo-yeong Jeong (25) erzielte gegen Leverkusen den zwischenzeitlichen Ausgleich.

500.000 Euro ließen sich die Eisernen die Dienste des Südkoreaners kosten. Allerdings gilt das nur bis Saisonende. Der 25-Jährige ist von Stuttgart lediglich ausgeliehen.

Was aber nicht heißt, dass das Abenteuer Union Ende Mai schon wieder endet. Wie die Bild berichtet, besitzen die Köpenicker eine Kaufoption.

Günstig wird Jeong allerdings nicht. Die Ablösesumme soll demnach zwischen sechs und sieben Millionen Euro liegen. Das ist doppelt so viel wie sein derzeitiger geschätzter Marktwert von 3,5 Millionen Euro.

Fraglich, ob die Eisernen tatsächlich so viel Geld in Hand nehmen werden. Bislang aber ist sein Bewerbungsschreiben mehr als positiv. Jeong gehört zum Stammpersonal, absolvierte acht seiner elf Saisonspiele von Beginn an und steuerte zwei Saisontore bei.

Sein größter Trumpf: Die Variabilität. Der Ex-Stuttgarter kann sowohl auf beiden Flügeln als auch in der Spitze oder als hängende Spitze dahinter agieren.