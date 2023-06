Hunderte von Hassbotschaften! BVB-Schreck Hanche-Olsen muss ordentlich einstecken

Mainz - Zwei Gegentore vermasselten Borussia Dortmund beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag die Meisterschaft . Einer der beiden Torschützen für die Mainzer war Andreas Hanche-Olsen (26). Der berichtete jetzt in seiner Heimat Norwegen darüber, wie es ihm als Dortmunder Spielverderber nach dem Match erging.

Andreas Hanche-Olsen (26) stellte nicht nur seinen Gegenspieler Sebastian Haller (28, l.) in den Schatten, sondern schlussendlich ganz Dortmund. (Archivbild) © SASCHA SCHUERMANN / AFP

Andreas Hanche-Olsen ist Innenverteidiger und normalerweise nicht für das Schießen von Toren verantwortlich, sondern für das Verhindern.

Der Norweger wechselte erst Anfang des Jahres vom belgischen Erstligisten KAA Gent in die Bundesliga zu den Mainzern.

In der Hinrunde in Belgien stand der 26-Jährige achtmal torlos auf dem Platz und auch in der gesamten Rückrunde bei Mainz 05 blieb der norwegische Nationalspieler torlos. Für einen Innenverteidiger nicht ungewöhnlich.

Aber für eine Bude pro Saison ist Hanche-Olsen gut!

In den beiden vorherigen Spielzeiten traf der Abwehrspieler wettbewerbsübergreifend jeweils einmal. Um diesen Schnitt nicht zu versauen, blieb ihm also gar nichts anderes übrig, als im letzten Spiel der Saison zu treffen.