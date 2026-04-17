Provokationen, Rudelbildung, Rot! Nach der Mainzer Klatsche eskaliert die Situation

Straßburg (Frankreich) - Eskalation nach der Mainzer Klatsche im Rückspiel des Conference-League-Viertelfinales! Trotz des 2:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel blieb der Bundesligist bei Racing Straßburg chancenlos und flog mit einer 0:4-Pleite sang- und klanglos aus dem Wettbewerb aus. Nach Abpfiff der Partie brannten dann einigen Spielern die Sicherungen durch.

Nadiem Amiri (29) schubste Martial Godo (23), der mit der Eckfahne provokant vor dem Mainzer Block jubelte, und löste damit eine Rudelbildung aus. © IMAGO / ZUMA Press Wire

Straßburgs Martial Godo (23) rannte nämlich vor den Gästeblock, um dort provokant mit der Eckfahne den klaren Sieg zu bejubeln, was bei den 05ern gar nicht gut ankam.

Nadiem Amiri (29) sprintete hinterher und schubste den Linksaußen kräftig um, auch Phillip Tietz (28) war sofort zur Stelle, um Godo seinen Unmut ins Gesicht zu brüllen und ihn an den Zaun zu drücken.

Als sich auch noch Straßburg-Keeper Mike Penders (20) sowie weitere Spieler ins Getümmel stürzten und sich gegenseitig an die Kehle gehen wollten, brauchte es zahlreiche Ordner, um die Streithähne wieder voneinander zu trennen.

Im Nachgang sah Amiri, dessen Schubser die Eskalation ausgelöst hatte, noch die Rote Karte und setzte damit einen unrühmlichen Schlusspunkt hinter die eigentlich so erfolgreiche Europapokal-Reise der Mainzer.