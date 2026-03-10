Spielerfrau zerstört unverschämten Kommentar: "Frage mich, wer ihnen ins Gehirn geschissen hat"
Mainz - Taffe Antwort auf einen dummen Kommentar! Während ihr Freund Daniel Batz (35) durch den Kasten des 1. FSV Mainz 05 fliegt, gewährt Lena Schwender ihren Followern auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Dabei muss sich das Model aber einigen Stuss gefallen lassen. Jetzt wehrte sie sich mit einer klaren Ansage dagegen.
Beispielhaft wählte sie in ihrer Story einen Satz, der unter einem ihrer Fotos aufgetaucht war: "Hast schon auch ordentlich zugelegt", schrieb dort ein User.
Anlass für Schwender, das Thema Bodyshaming im Netz in aller Deutlichkeit in den Fokus zu rücken: "Frage mich bei manchen Leuten einfach, wer ihnen ins Gehirn geschissen hat", schrieb die Spielerfrau, unterstützt von Emojis, zu der mehr als unpassenden Bemerkung.
"Selbst wenn es so wäre, wer zum Teufel bist du, Günther?", fügte sie an. "Können wir bitte einfach aufhören damit? Für viele Frauen ist das Thema Gewicht, Körper, etc. so ein sensibles Thema - genau wegen solchen Kommentaren und absolut unrealistischen Frauenbildern."
Daneben wären auch geratene Fragen zum Thema Schwangerschaft völlig unangebracht. "Nein, Joachim, ich bin nicht schwanger (wenn du dir mein Profil angeschaut hättest, wüsstest du das) - ich hab einfach nur einen Blähbauch", wetterte Schwender.
Lena Schwender und Daniel Batz lernten sich im Saarland kennen
Später reagierte das Model zudem noch auf die Resonanz zu ihrer starken Botschaft, die allerdings in Sachen Wortwahl wohl etwas auf Kosten der guten Kinderstube ging: "Upsala, normalerweise drücke ich mich nicht so aus, Mama, versprochen", hieß es in einer weiteren Story.
Ihre rund 38.000 Follower begeistert die CSM-Managerin bei einem Frankfurter Finanzinstitut sonst mit Bildern aus allen Lebenslagen, wobei sie auch regelmäßig Schnappschüsse aus dem Stadion zeigt.
Dort feuert sie ihren Partner an, der aktuell bei den Nullfünfern als Nummer eins auftrumpft und den verletzt fehlenden Stammtorwart Robin Zentner (31) bislang mit Bravour vertritt.
Kennengelernt hat sich das Paar während der Zeit des Schlussmannes beim 1. FC Saarbrücken, denn Schwender kommt aus dem nur rund 30 Kilometer entfernten Homburg.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/lenaschwender_