Spielerfrau zerstört unverschämten Kommentar: "Frage mich, wer ihnen ins Gehirn geschissen hat"

Mainz - Taffe Antwort auf einen dummen Kommentar! Während ihr Freund Daniel Batz (35) durch den Kasten des 1. FSV Mainz 05 fliegt, gewährt Lena Schwender ihren Followern auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Dabei muss sich das Model aber einigen Stuss gefallen lassen. Jetzt wehrte sie sich mit einer klaren Ansage dagegen.

Lena Schwender hat sich auf Instagram gegen Bodyshaming starkgemacht. © Screenshot/Instagram/lenaschwender_

Beispielhaft wählte sie in ihrer Story einen Satz, der unter einem ihrer Fotos aufgetaucht war: "Hast schon auch ordentlich zugelegt", schrieb dort ein User.

Anlass für Schwender, das Thema Bodyshaming im Netz in aller Deutlichkeit in den Fokus zu rücken: "Frage mich bei manchen Leuten einfach, wer ihnen ins Gehirn geschissen hat", schrieb die Spielerfrau, unterstützt von Emojis, zu der mehr als unpassenden Bemerkung.

"Selbst wenn es so wäre, wer zum Teufel bist du, Günther?", fügte sie an. "Können wir bitte einfach aufhören damit? Für viele Frauen ist das Thema Gewicht, Körper, etc. so ein sensibles Thema - genau wegen solchen Kommentaren und absolut unrealistischen Frauenbildern."

Daneben wären auch geratene Fragen zum Thema Schwangerschaft völlig unangebracht. "Nein, Joachim, ich bin nicht schwanger (wenn du dir mein Profil angeschaut hättest, wüsstest du das) - ich hab einfach nur einen Blähbauch", wetterte Schwender.