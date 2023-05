0:4-Packung! Bielefeld geht in Magdeburg unter und muss in die Relegation!

Magdeburg/Bielefeld - Ernüchterung statt Zuversicht! Bundesliga -Absteiger Arminia Bielefeld hat sein letztes Ligaspiel gründlich in den Sand gesetzt und muss nun in der unliebsamen Relegation nachsitzen!

Fragende Blicke der Mannschaft von Arminia Bielefeld. © Friso Gentsch/dpa

Fans von Arminia Bielefeld dürften bereits in der 50. Spielminute die Taschenrechner beiseite gelegt haben. Denn mit dem 3:0 der Magdeburger war die Partie praktisch entschieden und der erhoffte direkte Klassenerhalt futsch!

Nichts ging an diesem Nachmittag bei den Arminen, die sich wie gelähmt präsentierten. Kein Aufbäumen, keine Hingabe, kein Glaube daran, das Spiel zu gewinnen. Und es wurde sogar noch schlimmer: 0:4 hieß es am Ende.

Es war ein Bild des Schreckens, was die Ostwestfalen unmittelbar vor den zwei "Extra-Spielen" der Saison abgeben.

Dabei kam die "Nicht-Leistung" aus dem Nichts. Fünf Punkte holte der DSC aus den vorherigen drei Partien und brachte sich dadurch überhaupt erst in die Lage noch um den direkten Klassenerhalt spielen zu können.

Pustekuchen nach diesem leblosen Auftritt! Das Debakel von Magdeburg wirft mehr Rätsel auf, als man vor einer Woche vermutet hätte. Vor allem der Charakter der unrund zusammengestellten Mannschaft steht wieder mal infrage.

Zur Erinnerung: Bielefeld hat schon zweimal in dieser Spielzeit den Trainer gewechselt. Doch nach dieser Packung wird Feuerwehrmann Uwe Koschinat (51) mit seinem Team hart ins Gericht gehen, will man in der 2. Bundesliga bleiben.