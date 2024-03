Mitten im Abstiegskampf: Drittliga-Profi von Polizei abgeführt!

Bielefeld - Disko-Wirbel statt westfälischem Frieden! Kaito Mizuta (23) von Arminia Bielefeld hat sich am vergangenen Wochenende beim nächtlichen Ausgang offenbar solange daneben benommen, bis schließlich sogar die Handschellen klickten!

Kaito Mizuta (23) gehört in der aktuellen Saison zu den wenigen Lichtblicken bei Arminia Bielefeld. Nun hat er aber abseits des Rasens für Ärger gesorgt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie die Neue Westfälische berichtet, wurde der offensive Mittelfeldspieler des Drittligisten in der Nacht von Samstag auf Sonntag infolge eines Zwischenfalls vor einer Bielefelder Diskothek in Gewahrsam genommen.

"Wir können bestätigen, dass es an einer Lokalität am Jahnplatz einen Polizeieinsatz gab, der im Zusammenhang mit dem genannten Fußballspieler stand", erklärte ein Polizeisprecher dem Blatt.

Demnach sei der vermutlich angetrunkene Profikicker in Rage geraten, weil er nicht in den Nachtclub gelassen worden sei. Das zuständige Sicherheitspersonal habe daraufhin die Polizei verständigt.

Allerdings konnten selbst die Beamten den 23-Jährigen laut dem Bericht nicht beruhigen. Sie sollen in der Folge einen Platzverweis gegen Mizuta ausgesprochen haben, dem dieser jedoch nicht nachgekommen sei.

Also wurde der Offensiv-Wirbler demzufolge abgeführt und bis in die frühen Morgenstunden in eine Ausnüchterungszelle gesteckt.

Auch die Arminia bestätigte die unschöne Eskapade inzwischen. Der Akteur sei nun aber wieder auf freiem Fuß, eine erstattete Anzeige oder Ermittlungen gebe es nicht.