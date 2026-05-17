Hertha erst Spielverderber, dann völlig desolat: Arminia feiert mit 6-Tore-Gala den Klassenerhalt

Berlin - Bielefeld feiert, Hertha lässt sich abschießen. Zum Saisonabschluss hat sich Hertha BSC noch eine deftige Abreibung abgeholt. Mit einem 6:1 (0:1) feiert Arminia Bielefeld den Klassenerhalt. In Berlin ist man derweil froh, dass die Saison endlich vorbei ist.

Hertha-Keeper Tjark Ernst ist zum vierten Mal geschlagen. © Carmen Jaspersen/dpa

Hertha wollte aufsteigen und landet am Ende auf Rang sieben. Eine erneut enttäuschende Saison und eine düstere Zukunft. Mit welcher Mannschaft die Berliner in ihre dann vierte Saison als Zweitligist gehen, ist noch völlig unklar.

In Bielefeld wollte die Alte Dame dagegenhalten, während es für die Arminia um alles ging. Zunächst sah es auch noch so aus, als würde der Fußball mal wieder zeigen, wie brutal dieser Sport sein kann.

Eben noch die große Chance zur Führung und dann plötzlich mit beiden Füßen in der 3. Liga. Arminia machte bei ihrem Abstiegsfinale alles richtig, setzte Hertha immer mehr unter Druck und erspielte sich Chance um Chance - die beste durch Wöhrl, doch Tjark Ernst blieb der Sieger.

Und wie so häufig im Fußball schlug nur wenige Augenblicke später der Hauptstadtklub zu. Linus Gechter köpfte zur Führung ein (37.).

An Dramatik fast nicht zu überbieten, wäre Arminia damit direkt abgestiegen. Allerdings: Es fehlte nur ein Tor zur Rettung. Das wussten auch die Arminen. Diesmal musste Fabian Reese auf der Linie retten.