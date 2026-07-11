30 Millionen Euro stehen im Raum: Knickt Bayer 04 bei Alajbegovic ein?
Leverkusen - Die neue Saison steht in den Startlöchern und in Leverkusen könnten demnächst ganze Schubkarren voller Geld eintrudeln. Ausgerechnet für einen Spieler, dessen Kapitel bei Bayer 04 eigentlich schon beendet war.
Mindestens 30 Millionen Euro Ablösesumme stehen für die Werkself auf dem Spiel. Kohle, die möglicherweise direkt in frische Neuzugänge investiert werden könnte.
Erzielt werden könnte sie von Mittelfeldspieler Kerim Alajbegovic (18)! Der WM-Fahrer aus Bosnien-Herzigowina scheint es insbesondere der AC Mailand angetan zu haben.
Laut Fußballtransfers sollen die Rossoneri abermals an die Leverkusener Tür geklopft haben, um ihre Chancen auf einen Mega-Deal auszuloten.
Allerdings: In Leverkusen könnte Alajbegovic nach seiner Acht-Millionen-Rückkehr aus Salzburg mit Ibrahim Maza (20) und Kennet Eichhorn (16) die Bayer-Achse der Zukunft bilden.
Ernsthaftes Interesse daran, den Youngster ziehen zu lassen, scheint Boss Simon Rolfes (44) jedoch nicht zu haben.
Stattdessen wolle man dem 18-Jährigen die Chance geben sich bei seinem Jugendverein zu beweisen - ein möglicher Verkauf nicht ausgeschlossen.
Dem Bericht zufolge müsse Milan und Co. mindestens 30 Millionen Euro hinblättern, um die Bayer-Bosse ins Grübeln zu bringen.
Titelfoto: Bildmontage: Dirk Waem/Belga/dpa