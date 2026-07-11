30 Millionen Euro stehen im Raum: Knickt Bayer 04 bei Alajbegovic ein?

Leverkusen - Die neue Saison steht in den Startlöchern und in Leverkusen könnten demnächst ganze Schubkarren voller Geld eintrudeln. Ausgerechnet für einen Spieler, dessen Kapitel bei Bayer 04 eigentlich schon beendet war.

Kerim Alajbegovic (r.) sorgte bei der WM für ordentlich Aufsehen - und das mit gerade einmal 18 Jahren. © Dirk Waem/BELGA/dpa

Mindestens 30 Millionen Euro Ablösesumme stehen für die Werkself auf dem Spiel. Kohle, die möglicherweise direkt in frische Neuzugänge investiert werden könnte.

Erzielt werden könnte sie von Mittelfeldspieler Kerim Alajbegovic (18)! Der WM-Fahrer aus Bosnien-Herzigowina scheint es insbesondere der AC Mailand angetan zu haben.

Laut Fußballtransfers sollen die Rossoneri abermals an die Leverkusener Tür geklopft haben, um ihre Chancen auf einen Mega-Deal auszuloten.

Allerdings: In Leverkusen könnte Alajbegovic nach seiner Acht-Millionen-Rückkehr aus Salzburg mit Ibrahim Maza (20) und Kennet Eichhorn (16) die Bayer-Achse der Zukunft bilden.

Ernsthaftes Interesse daran, den Youngster ziehen zu lassen, scheint Boss Simon Rolfes (44) jedoch nicht zu haben.