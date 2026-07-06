Ein Jahr nach Mega-Umbruch: Dieser Star darf Bayer 04 für 100 Millionen Euro verlassen

Leverkusen - Mit etwas Glück und der Kaufkraft einiger Top-Klubs könnte Bayer 04 der nächste 100-Millionen-Euro-Sommer bevorstehen - und das alleine wegen Christian Kofane (19).

Christian Kofane (M.) dürfte Bayer 04 in diesem Sommer für rund 100 Millionen Euro verlassen. © Marcus Brandt/dpa

Bereits vor einem Jahr hatte sich die Werkself nach dem Abgang von Xabi Alonso (44) zu Real Madrid mit weiteren namhaften Abgängen abfinden müssen.

Unter anderem machten Florian Wirtz (23), Piero Hincapie (24) und Jeremie Frimpong (25) den Abflug und spülten so beinahe 300 Millionen Euro in die Klubkasse. Folgt nun auch Kofane?

Denn laut BILD darf das Stürmer-Juwel Leverkusen - im Falle eines ernsthaften Angebots - in diesem Sommer für rund 100 Millionen Euro verlassen!

Speziell der FC Arsenal und Newcastle United sollen den Angreifer auf der Liste haben. Erst vor mehreren Wochen hatte Bayer-Boss Simon Rolfes (44) noch erklärt, dass "Kofi" langfristig eine Ära unterm Bayer-Kreuz prägen solle.

Folgt bei einem Mega-Angebot aus England etwa die Rolle rückwärts?