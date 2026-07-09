Bundesligist hat ihn auf dem Zettel: Wechselt dieser Bayer-Star zu Europa-Konkurrenten?

Leverkusen - Vor zwei Jahren war er noch einer der Meister-Helden und heißesten EM-Stars, in diesem Sommer könnte die Zeit für Robert Andrich (31) bei Bayer 04 ablaufen. Wechselt der Mittelfeldmann in den nächsten Wochen innerhalb der Liga?

Robert Andrich (r.) könnte Leverkusen nach fünf Jahren verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Seit mittlerweile fünf Jahren steht der gebürtige Berliner bei der Werkself unter Vertrag - der eingekauften Konkurrenz auf seiner Position wegen könnte das Kapitel Leverkusen für den 31-Jährigen aber schon sehr bald enden.

Denn laut Kicker soll sich Eintracht Frankfurt mit einem Transfer des EM-Fahrers von vor zwei Jahren beschäftigen.

Unterm Bayer-Kreuz hat der Sechser noch einen Vertrag bis 2028, könnte der Werkself im Falle eines Wechsels also noch ein paar Milliönchen in die Kasse spülen.

Allerdings soll der Abräumer nicht die einzige Option sein, die am Main auf dem Zettel steht. Weitere Namen werden allerdings nicht genannt. Zudem sollen laut Bericht auch andere Bundesligisten an einer Verpflichtung Andrichs interessiert sein.