Nach Arsenal-Interesse: Nächster England-Klub baggert wohl an Leverkusens "100-Millionen-Mann"

Leverkusen - Für nur 5,25 Millionen Euro sicherte sich Bayer 04 Leverkusen im vergangenen Sommer Sturmjuwel Christian Kofane (19) aus der zweiten spanischen Liga. Nach einer Saison könnte es den Nationalspieler Kameruns nun für ein Vielfaches dieser Summe auf die Insel ziehen.

Nach nur einer Saison könnte die gemeinsame Zeit von Ibrahim Maza (20, l.), Aleix Garcia (29, Mitte) und Christian Kofane (19) schon wieder vorbei sein. © David Inderlied/dpa

Sieben Tore und neun Vorlagen konnte der bullige Angreifer in seiner Debütsaison unter dem Bayerkreuz für sich verbuchen. Doch auch abseits der nackten Zahlen konnte Kofane überzeugen - so etwa im März im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League gegen den FC Arsenal, wo er sein bis dato wohl bestes Spiel für die Werkself machte.

Seitdem hat der englische Meister den Teenager auf dem Zettel, wie Kofanes Berater Eric Depolo wenige Wochen später gegenüber "Daily Arsenal" bestätigte: "Das Interesse von Arsenal ist ernsthaft. Der Trainer [Mikel Arteta, Anm. d. Red.] schätzt ihn sehr."

Um sich die Dienste des 19-Jährigen zu sichern, müsste der Spitzenklub allerdings tief in die Tasche greifen. Während "Sky" vermutet, dass die Bayer-Chefetage um Simon Rolfes (44) 60 bis 70 Millionen Euro für Kofane aufrufen würde, geht sein Berater sogar noch von einer weitaus größeren Ablösesumme aus. "Er ist ein 100-Millionen-Euro-Spieler. Mit Kofane hätte Arsenal für die nächsten zehn Jahre einen Top-Stürmer!", betont Depolo.

Das hat nun wohl auch Arsenal-Konkurrent Newcastle United erkannt. Wie die "BILD" berichtet, soll der Woltemade-Klub, der zuletzt schon mit Hoffenheim-Flügelflitzer Bazoumana Touré (20) in Verbindung gebracht wurde, Leverkusens Stürmer noch in diesem Sommer unbedingt unter Vertrag nehmen wollen.